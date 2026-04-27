Hezbollah phản đối đàm phán trực tiếp giữa Israel-Liban

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía Bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền Nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Quy định mới giới hạn quy mô hoạt động tụ tập tại những khu dân cư dọc biên giới với Liban ở mức không quá 1.500 người và có hiệu lực từ 22h30 tối 26/4 theo giờ địa phương. Trong khi đó, các hướng dẫn an ninh trước đó vẫn được giữ nguyên.

Cùng ngày, trang tin Ynet dẫn nguồn Diễn đàn các địa phương tuyến đầu cho biết cơ quan này đã quyết định nâng mức cảnh báo tại các cộng đồng trong khu vực lên “màu cam," đồng thời đóng cửa trường học và các cơ sở giáo dục từ ngày 28/4. Quyết định này độc lập với chỉ thị của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa.

Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh giá tăng lo ngại về an ninh ở khu vực, xuất phát từ tần suất dồn dập các cuộc giao tranh qua lại giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) với lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban trong những ngày gần đây.

Trong thông báo mới nhất, quân đội Israel thông báo IDF đã bắt đầu đợt tấn công mới nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thung lũng Bekaa thuộc miền Đông Liban và một số khu vực khác tại miền Nam.

Trước đó, Israel và Liban đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 17/4 nhưng sau đó nảy sinh tranh cãi về phạm vi áp dụng.

Israel cho rằng lệnh ngừng bắn chỉ có hiệu lực ở phía Bắc sông Litani và không bao gồm miền Nam Liban. Israel cho biết các cuộc giao tranh với Hezbollah đã khiến 40 thành viên của lực lượng này thiệt mạng.

Về phía Hezbollah, lực lượng này yêu cầu Israel phải chấm dứt ngay các hoạt động quân sự ở miền Nam Liban và rút quân hoàn toàn trong thời gian sớm hơn.

Liên quan tới đàm phán giữa Israel và Liban, ngày 27/4, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem phản đối việc hai nước đàm phán trực tiếp, cho rằng điều này có thể sẽ gây thêm bất ổn cho Liban.

Trong tuyên bố phát sóng trên kênh Al-Manar của lực lượng Hezbollah, ông Qassem nêu rõ: "Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel và những người nắm quyền (ở Liban) nên hiểu rằng hành động của họ sẽ không mang lại lợi ích cho Liban hay chính họ."

Bên cạnh đó, ông Qassem cũng khẳng định Hezbollah sẽ không giải giáp và sẽ tiếp tục chiến đấu.

Đáp lại tuyên bố của Hezbollah, Tổng thống Liban Joseph Aoun nhấn mạnh các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel là nhằm chấm dứt xung đột, tương tự như thỏa thuận đình chiến năm 1949. Ông cam kết sẽ không chấp nhận một thỏa thuận thua thiệt, đồng thời cho rằng chính việc đẩy đất nước vào chiến tranh mới là tội "phản quốc."

Vài tuần gần đây, các đại sứ của Liban và Israel tại Mỹ đã có 2 cuộc gặp tại Washington. Đây là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa đại diện ngoại giao của 2 nước trong nhiều thập kỷ và dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3 vừa qua.

Hiện tại, Liban đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp tiếp theo với Israel nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình song phương trong bối cảnh hai nước về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng xung đột kể từ năm 1949./.

Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Hezbollah bất chấp lệnh ngừng bắn Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban, gây ra một số thương vong, dẫn đến các hành động đáp trả của Hezbollah.