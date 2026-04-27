Phe đối lập tại Israel hợp nhất lực lượng trước cuộc bầu cử năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cựu Thủ tướng Naftali Bennett và lãnh đạo đảng đối lập Yesh Atid, ông Yair Lapid, ngày 26/4 đã công bố quyết định hợp nhất 2 chính đảng thành liên danh chung, đánh dấu bước đi quan trọng trước thềm cuộc bầu cử Israel năm 2026.

Thông báo từ văn phòng của ông Bennett nêu rõ đảng mới sẽ mang tên “Together-Led by Naftali Bennett” (tạm dịch “Cùng nhau-Dưới sự dẫn dắt của Naftali Bennett”).

Liên danh này được hình thành trên cơ sở sáp nhập đảng Yesh Atid của ông Lapid với lực lượng chính trị do ông Bennett lãnh đạo, với mục tiêu tạo ra khối thống nhất nhằm cạnh tranh trực tiếp với đảng Likud của Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu.

Tuyên bố của ông Bennett nhấn mạnh động thái này là “bước đi đầu tiên trong tiến trình hàn gắn đất nước,” đồng thời chấm dứt tình trạng chia rẽ nội bộ trong phe đối lập.

Liên minh mới được kỳ vọng sẽ tập trung nguồn lực để giành chiến thắng mang tính “quyết định” trong cuộc bầu cử sắp tới và thúc đẩy những chương trình cải cách cần thiết.

Kết quả của những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng của ông Bennett hiện ngang bằng với đảng Likud khi cùng được dự báo giành khoảng 24 ghế trong Quốc hội Israel (Knesset), trong khi đảng Yesh Atid chỉ đạt khoảng 7 ghế nếu tự thân tranh cử.

Kết quả này được xem là một trong những động lực thúc đẩy hai bên tiến tới hợp nhất.

Trong bối cảnh chính trường phân hóa sâu sắc, việc hai nhân vật Bennett và Lapid bắt tay được đánh giá là nỗ lực tái cấu trúc “khối cải cách” nhằm tạo lập thế đối trọng đủ mạnh với liên minh cầm quyền.

Trước đó, ông Bennett cũng đã thảo luận với cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel-chính trị gia Gadi Eisenkot-về khả năng xây dựng liên minh rộng hơn trong phe trung dung.

Phản ứng từ các lực lượng chính trị cho thấy bức tranh đa chiều. Ông Eisenkot hoan nghênh bước đi trên, coi đây là một phần của nỗ lực chung nhằm thay đổi chính phủ hiện tại, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác để giành được “chiến thắng cần thiết cho Israel.”

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Xanh-Trắng Benny Gantz ủng hộ về mặt nguyên tắc, song nhấn mạnh nhu cầu xây dựng chính phủ đoàn kết rộng rãi, không loại trừ các thành phần trong xã hội.

Ở chiều ngược lại, các nhân vật trong liên minh cầm quyền đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir cáo buộc liên minh Bennett-Lapid sẽ tái lập hợp tác với các đảng Arab, trong khi Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho rằng đây là “liên minh phục vụ lợi ích chính trị hẹp.”

Chính phủ Bennett-Lapid giai đoạn 2021-2022 từng tạo tiền lệ khi lần đầu tiên đưa một đảng Hồi giáo vào liên minh cầm quyền, nhưng cũng sụp đổ chỉ sau 1 năm do áp lực nội bộ.

Lần hợp nhất mới này vì vậy được xem là phép thử quan trọng đối với khả năng đoàn kết và duy trì ổn định của phe đối lập, trong bối cảnh chính trường Israel tiếp tục có nhiều biến động./.

Israel: Hàng nghìn người biểu tình ở Tel Aviv kêu gọi giảm căng thẳng Hàng nghìn người dân đã xuống đường tại Tel Aviv, kêu gọi chính phủ giảm căng thẳng, thúc đẩy đối thoại và bảo vệ các giá trị dân chủ trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp diễn.