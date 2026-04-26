Israel: Hàng nghìn người biểu tình ở Tel Aviv kêu gọi giảm căng thẳng

Hàng nghìn người dân đã xuống đường tại Tel Aviv, kêu gọi chính phủ giảm căng thẳng, thúc đẩy đối thoại và bảo vệ các giá trị dân chủ trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp diễn.

Phương Oanh-Đức Trung
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/4, hàng nghìn người dân Israel đã tập trung tại trung tâm Tel Aviv để tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ theo đuổi chính sách hòa bình.

Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ hối thúc chính phủ điều chỉnh chính sách theo hướng giảm căng thẳng và tránh xung đột trong khu vực. Họ cũng yêu cầu tổ chức bầu cử sớm và bảo vệ các giá trị dân chủ.

Ngoài ra, một trong những yêu cầu trọng tâm là thành lập ủy ban điều tra về việc không ngăn chặn được cuộc tấn công của phong trào Hamas ngày 7/10/2023, sự kiện đã dẫn đến chuỗi xung đột kéo dài nhiều năm.

Lực lượng cảnh sát được triển khai đông đảo tại hiện trường nhưng không can thiệp, do cuộc biểu tình đã được chính quyền cho phép và diễn ra trong trật tự.

Cùng thời điểm, truyền thông Israel cũng công bố một báo cáo điều tra gây chú ý liên quan đến chính sách quốc phòng của chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, báo cáo của kênh Channel 12 cho biết trong những năm gần đây Israel nhiều lần không tăng ngân sách cho hệ thống tên lửa đánh chặn, dù căng thẳng với Iran ngày càng gia tăng và các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn đã xảy ra.

Báo cáo cho biết Iran đang sản xuất tên lửa đạn đạo với tốc độ vượt xa khả năng sản xuất tên lửa đánh chặn của Israel, với tỷ lệ ước tính khoảng 10 tên lửa Iran cho mỗi tên lửa đánh chặn của Israel.

Dù vậy, theo báo cáo, chính phủ Israel không tổ chức các cuộc họp khẩn cấp để mở rộng sản xuất tên lửa đánh chặn, và năng lực sản xuất gần như không thay đổi. Một số quan chức quốc phòng cấp cao cho rằng tình trạng này “đáng lo ngại,” khi các cuộc tấn công quy mô lớn không dẫn đến thay đổi đáng kể trong chính sách.

Báo cáo kết luận rằng kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm 2025, Israel vẫn chưa có bước tiến đáng kể nào trong việc mở rộng kho tên lửa đánh chặn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#biểu tình #Israel #hòa bình #phòng thủ #tên lửa #Iran #chính sách Iran Israel
Tàu thuyền trên eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam, Oman, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nguy cơ tê liệt kéo dài trên biển Hormuz do xung đột

Iran tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz là “không thể” chừng nào phong tỏa của Mỹ còn tồn tại. Các đánh giá quân sự cũng cho thấy ngay cả khi xung đột chấm dứt, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động tại eo biển không thể diễn ra nhanh chóng.

Iran bắt giữ loạt tàu vi phạm tại eo biển Hormuz

Ngày 22/4, IRGC bắt giữ hai tàu MSC Francesca và Epaminodes vì vi phạm quy định hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran cáo buộc các tàu này hoạt động không phép, trong đó một tàu có liên hệ với Israel.

Dự án khí tự nhiên hóa lỏng ở Basra, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ chặn chuyến bay chở tiền mặt đến Iraq

Washington đã đình chỉ chuyến bay chở tiền mặt và đóng băng ngân sách cho các chương trình an ninh tại Iraq sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này.