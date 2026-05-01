Mỹ hối thúc lãnh đạo Liban và Israel gặp mặt để giải quyết xung đột

Ngày 30/4, Đại sứ quán Mỹ tại Liban kêu gọi tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh hai nước chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp.

Đại sứ quán Mỹ nhận định Liban "đang đứng trước 'ngã rẽ lịch sử,' với cơ hội giành lại chủ quyền và định hình tương lai như một quốc gia độc lập."

Theo phía Mỹ, một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, dưới sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể giúp Liban đạt được các bảo đảm cụ thể về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, hỗ trợ nhân đạo và tái thiết, cũng như khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn lãnh thổ.

Đại diện Israel và Liban trong tháng này đã có 2 lần gặp nhau tại Washington, động thái hiếm hoi trong nhiều thập kỷ.

Sau vòng đàm phán đầu tiên, Tổng thống Trump đã công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Liban từ ngày 17/4, và sau vòng đàm phán thứ hai, lệnh này được gia hạn thêm 3 tuần.

Tổng thống Trump hy vọng có thể chủ trì cuộc gặp giữa Tổng thống Aoun và Thủ tướng Netanyahu “trong vài tuần tới,” khi hai nước chuẩn bị bước vào đàm phán trực tiếp.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang gây chia rẽ nội bộ Liban khi Hezbollah phản đối đối thoại trực tiếp với Israel cũng như việc giải trừ lực lượng này. Tổng thống Aoun nhấn mạnh Israel cần thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn trước khi hai bên có thể tiến tới đàm phán trực tiếp.

Về phía Israel, truyền thông nước này trước đó đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Trump áp thời hạn đàm phán hiện nay với Liban đến giữa tháng Năm.

Trong cuộc điện đàm diễn ra cuối ngày 29/4, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh cần áp khung thời gian ngắn để tránh kéo dài tình trạng bất ổn.

Phía Israel cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Hezbollah nhằm vào binh sỹ và khu dân cư ở miền Bắc Israel trong thời gian qua đang làm suy yếu khả năng đạt được thỏa thuận.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đang bị xói mòn bởi các hành động quân sự từ cả hai phía.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin phía Israel vẫn tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào miền Nam Liban trong ngày 30/4 khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và yêu cầu hơn 20 làng ở khu vực này phải sơ tán.

Ngược lại, Hezbollah cũng tiến hành 10 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel, bao gồm xe tăng và binh sỹ.

Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi, trong đó hai bên phản đối các cuộc tấn công tiếp diễn của Israel cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp chấm dứt bạo lực.

Hai bên nhấn mạnh các cuộc tấn công của Israel gây thương vong lớn, phá hủy cơ sở hạ tầng và khiến nhiều người Liban phải rời bỏ nhà cửa.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tham vấn và phối hợp, đồng thời nhấn mạnh quan điểm sẽ buộc Israel chịu trách nhiệm về các hành động tại Liban.

Trong cuộc điện đàm khác với Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh tình trạng bất ổn tại các tuyến hàng hải trong khu vực, đặc biệt là eo biển Hormuz, là hệ quả trực tiếp của các hành động quân sự của Mỹ và Israel./.

Israel tuyên bố không có ý định chiếm lãnh thổ tại Liban Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nói rằng Israel “không có tham vọng chiếm lãnh thổ” tại Liban, nhấn mạnh sự hiện diện quân sự của nước này chỉ nhằm “bảo vệ công dân.”