Iran tuyên bố hoàn tất các yêu cầu về chấm dứt xung đột

Ngày 6/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố Tehran đã hoàn tất các yêu cầu của mình liên quan tới đề xuất chấm dứt xung đột, song sẽ chỉ công bố khi thích hợp.

Theo hãng thông tấn IRNA, ông Baghaei cho hay Mỹ đã đưa ra kế hoạch gồm 15 điểm thông qua Pakistan và một số quốc gia trung gian, đồng thời cho rằng các đề xuất này là “rất tham vọng, bất thường và phi lý.”

Ông nhấn mạnh Iran có khuôn khổ riêng, được xây dựng dựa trên lợi ích và cân nhắc của nước này, đồng thời bác bỏ quan điểm rằng việc trao đổi với các bên trung gian là dấu hiệu yếu thế.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Việc Iran nhanh chóng và thẳng thắn đưa ra quan điểm không nên bị coi là sự đầu hàng," lưu ý Tehran sẽ thông tin khi cần thiết.

Theo nguồn thạo tin, Iran và Mỹ tối 5/4 đã nhận được một kế hoạch chấm dứt xung đột do Pakistan soạn thảo, với cách tiếp cận 2 giai đoạn gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tiếp theo là một thỏa thuận toàn diện.

Theo đề xuất, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay, đồng thời cho phép mở lại eo biển Hormuz, với khoảng thời gian 15-20 ngày để hoàn tất một thỏa thuận rộng hơn. Thỏa thuận tạm gọi là “Hiệp định Islamabad,” sẽ bao gồm một khuôn khổ khu vực cho eo biển này, với các cuộc đàm phán trực tiếp cuối cùng diễn ra tại Islamabad.

Nguồn tin cũng tiết lộ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir đã liên lạc "suốt đêm" với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Thỏa thuận ban đầu sẽ được cấu trúc dưới dạng một biên bản ghi nhớ (MOU) và được hoàn tất bằng hình thức điện tử thông qua Pakistan, kênh liên lạc duy nhất trong các cuộc đàm phán.

Thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ bao gồm cam kết của Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt và giải phóng các tài sản bị đóng băng.

Trước đó, Axios dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ, Iran với các bên trung gian trong khu vực đang thảo luận một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày trong khuôn khổ thỏa thuận 2 giai đoạn có thể dẫn tới chấm dứt hoàn toàn xung đột./.

