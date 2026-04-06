Mỹ đang tiến hành đàm phán sâu rộng với Iran để đạt thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành đàm phán “sâu rộng” với Iran nhằm đạt một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không “rút lui giữa chừng” trong cuộc xung đột

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel 12 của Israel, Tổng thống Trump thông báo chính quyền Mỹ đang duy trì liên lạc với Iran qua nhiều kênh, do Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner dẫn dắt.

Trong khi đó, các nguồn thạo tin tiết lộ, đàm phán diễn ra theo hai hướng, trong đó hướng thứ nhất là liên hệ gián tiếp qua Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, còn hướng thứ hai là trao đổi trực tiếp giữa đặc phái viên Mỹ với Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi.

Các nước trung gian đang tìm cách giúp hai bên thống nhất biện pháp có thể cho phép gia hạn thời hạn do Mỹ đặt ra liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao theo hai hướng như vậy trong những ngày qua chưa đạt tiến triển đáng kể.

Theo cảnh báo mới nhất của mình, Tổng thống Trump cho biết thời hạn chót để đạt thỏa thuận với Iran là 20h00 ngày 7/4 (theo giờ miền Đông, tức sáng 8/4 theo giờ Việt Nam), hoặc là Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ tại khu vực.

Giới quan sát nhận định đây là tín hiệu cho thấy Washington có thể kéo dài thời hạn chót để Iran mở lại eo biển Hormuz, sau khi liên tục điều chỉnh thời hạn gây áp lực đối với Iran, từ các mốc “trong ngày 6/4”, đến 20h00 cùng ngày rồi “trước” và “trong ngày 7/4."

Về phần mình quân đội Israel tiếp tục đưa ra những thông điệp cứng rắn. Kênh truyền hình nhà nước Kan TV của Israel ngày 5/4 dẫn nguồn tin tiết lộ nước này đang chuẩn bị khả năng leo thang chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran nếu những cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Washington và Tehran không đạt được kết quả.

Theo Kan TV, Israel cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bật “đèn xanh” cho các hành động tấn công cơ sở năng lượng và hạ tầng quốc gia của Iran, và hiện đang chờ bước “phê chuẩn cuối cùng."

Báo Jerusalem Post ngày 5/4 dẫn nguồn tin tiết lộ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hiện chưa thể xác định chính xác số lượng tên lửa đạn đạo mà Iran còn sở hữu, giữa lúc các đánh giá nội bộ và nguồn tin công khai đưa ra những con số khác nhau.

Theo các nguồn tin quân sự Israel, phần lớn đánh giá cho rằng Iran còn “vài trăm” tên lửa có khả năng vươn tới Israel, giảm mạnh so với kho dự trữ ban đầu khoảng 2.500 quả. Tuy nhiên, một số nguồn khác lại nhận định con số này có thể vượt trên 1.000 tên lửa, qua đó chứng tỏ mức độ không chắc chắn cao trong các ước tính hiện nay.

Tại một số khu vực tại thủ đô Tehran của Iran ghi nhận tình trạng mất gas tạm thời sau một cuộc không kích nhằm vào Đại học Sharif, ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Trong bối cảnh xung đột tác động trực tiếp đến dân sinh, giới chuyên gia cảnh báo rằng các cuộc tấn công mạnh hơn vào cơ sở hạt nhân của Iran có thể kéo theo nguy cơ phóng xạ lan ra khu vực Vùng Vịnh.

Kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar dẫn lời ông Alan Eyre, chuyên gia thuộc Viện Trung Đông (trụ sở tại Washington), đánh giá nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mạnh hơn nhằm vào cơ sở hạt nhân Bushehr của Iran thì "sẽ là một kịch bản đáng sợ."

Ông cảnh báo nếu xảy ra sự cố hoặc rò rỉ hạt nhân tại Bushehr, các nước Vùng Vịnh sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên, không chỉ từ phóng xạ trong không khí mà còn trong nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khử mặn. Theo ông, các yếu tố gió và thủy triều trong khu vực nhiều khả năng sẽ đẩy chất phóng xạ lan về phía Tây, ra khỏi lãnh thổ Iran.

Trong khi căng thẳng ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các hoạt động kêu gọi hòa bình tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Mới đây nhất, trong dịp Lễ Phục sinh cuối tuần qua, hàng nghìn người dân Đức đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp đất nước, kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông.

Theo Đài phát thanh Đức (Deutschlandfunk), hơn 70 cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp đất nước nhằm phản đối các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Trước đó, nhiều cuộc biểu tình tại Mỹ, Israel và nhiều nước khác cũng đã diễn ra nhằm phản đối xung đột./.

