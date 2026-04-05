Mỹ nhắc lại thời hạn chót mở lại eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 bày tỏ tin tưởng "khả năng cao" sẽ đạt được thỏa thuận với Iran vào ngày 6/4, thời hạn chót mà Mỹ đặt ra để Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Ngoài ra, ông cũng nhắc lại việc sẽ áp dụng các biện pháp mạnh nếu hạn chót không được đáp ứng.

Trả lời kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Trump nói rõ ông “tin có khả năng cao đạt được thỏa thuận vào ngày mai (6/4),” đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không quên cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, Washington sẽ có các biện pháp mạnh, bao gồm việc can thiệp vào các cơ sở hạ tầng và kiểm soát nguồn dầu mỏ.

Trong thông báo mới nhất trên mạng xã hội cùng ngày, ông Trump cũng nhắc tới việc sẽ tăng cường các biện pháp quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu eo biển Hormuz không được khơi thông trở lại.

Ông viết rõ các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cầu ở Iran sẽ được triển khai vào ngày 7/4 nếu như tuyến đường thủy chiến lược, vốn là tuyến vận tải quan trọng đối với thương mại toàn cầu, không được mở lại đúng hạn.

Trước đó, Tổng thống Trump đặt thời hạn chót ngày 6/4 cho Iran mở lại eo biển Hormuz sau nhiều lần gia hạn trong bối cảnh có nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng nhưng chưa đạt đột phá./.

