Xung đột tại Trung Đông: Gia tăng nỗ lực ngoại giao quốc tế

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông có những diễn biến mới, lãnh đạo nhiều nước châu Âu, các quan chức Liên hợp quốc cùng một số quốc gia tiếp tục kêu gọi giải pháp ngoại giao và sự kiềm chế của các bên liên quan, tránh tấn công dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự.



Phát biểu tại Brussels, người phát ngôn về chính sách an ninh và đối ngoại của Ủy ban châu Âu (EC) Anitta Hipper khẳng định Liên minh châu Âu (EU) phản đối mọi đe dọa nhằm vào hạ tầng dân sự thiết yếu và các bên cần “kiềm chế tối đa” cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế.

Theo quan chức EC này, ngoại giao vẫn là con đường duy nhất để giải quyết khủng hoảng.



Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cũng cho rằng việc theo đuổi giải pháp quân sự sẽ không đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz nên các bên cần đối thoại với nhau.



Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrow phản đối mọi hành động tấn công vào hạ tầng dân sự của Iran, đồng thời cảnh báo điều này có thể châm ngòi cho vòng xoáy leo thang và trả đũa mới.



Chính phủ Italy bày tỏ quan điểm tương tự khi nhấn mạnh cần bảo vệ dân thường và các công trình dân sự, cũng như theo dõi sát nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn lãnh thổ Iran.



Tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Hai bên kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch gây thương vong và phá hủy hạ tầng dân sự, đồng thời tái khẳng định cam kết phối hợp thúc đẩy giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng lợi ích của các quốc gia trong khu vực.



Từ Bắc Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi tất cả các bên tham chiến tôn trọng luật pháp quốc tế, không nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời nhấn mạnh các nhà lãnh đạo cần thận trọng trong phát ngôn và hành động.



Trong khi đó, tại Liên hợp quốc, Cao ủy nhân quyền Volker Turk chỉ trích mạnh mẽ phát ngôn mang tính đe dọa "hủy diệt cả một nền văn minh" và cảnh báo rằng việc thực hiện lời đe dọa này có thể cấu thành những tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất.

Ông nhấn mạnh việc gieo rắc sợ hãi cho dân thường là không thể chấp nhận được và các cuộc tấn công chủ đích nhằm vào dân thường cũng như hạ tầng dân sự bị coi là tội ác chiến tranh.



Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric, cũng khẳng định không có điều gì có thể biện minh cho việc hủy diệt toàn diện cơ sở hạ tầng xã hội hay cố ý gây đau khổ cho dân thường.

Ông kêu gọi tăng cường đối thoại và nỗ lực ngoại giao để tìm giải pháp hòa bình./.

