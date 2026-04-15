Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng

Ngày 15/4, Mỹ cho biết quân đội nước này đã chặn hoàn toàn hoạt động thương mại đường biển ra vào Iran - động thái tác động trực tiếp lên 90% nền kinh tế của quốc gia này.

Chỉ trong chưa đầy 36 giờ sau khi lệnh phong tỏa được triển khai, hoạt động vận tải hàng hải của Iran gần như ngừng trệ, với ít nhất 8 tàu chở dầu liên quan bị lực lượng Mỹ chặn lại.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới. Nhiều khách hàng tại châu Á và châu Âu đang phải tìm nguồn cung thay thế, khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các biến động.

Tuy nhiên, những tín hiệu về khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan trong vài ngày tới đã mang lại tâm lý tích cực cho thị trường tài chính. Giá dầu thô đã sụt giảm và giao dịch dưới mốc 100 USD/thùng phiên thứ hai liên tiếp. Đồng thời, thị trường chứng khoán châu Á phục hồi khả quan, trong khi đồng USD dần ổn định sau chuỗi ngày biến động.

Dù có dấu hiệu hạ nhiệt, song rủi ro đối với nguồn cung năng lượng vẫn hiện hữu. Giới chức Mỹ cho biết sẽ không gia hạn việc nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ từ Iran và Nga sau khi lệnh miễn trừ hiện tại sẽ hết hạn vào tuần này.

Trở ngại chính để dỡ bỏ trừng phạt kinh tế là bất đồng về thời hạn ngừng làm giàu uranium với mức đề xuất 20 năm từ Mỹ và 3-5 năm từ Iran.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhấn mạnh rằng một giải pháp thỏa hiệp sẽ là "chìa khóa" để khôi phục sự ổn định cho giao thương toàn cầu./.

