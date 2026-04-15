FAO cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực nếu Hormuz tiếp tục bị phong tỏa

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 14/4 cảnh báo việc eo biển Hormuz bị phong tỏa có thể đẩy thế giới vào nguy cơ khủng hoảng lương thực, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu sức ép nghiêm trọng từ xung đột hiện nay.

Nhà kinh tế trưởng của FAO Máximo Torero cho biết việc tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn - nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - đang tạo ra những tác động lan tỏa vượt ra ngoài Trung Đông.

Theo ông Torero, khoảng 30-35% lượng dầu thô, 20% khí đốt và từ 20-30% phân bón toàn cầu hiện không thể lưu thông, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy nguồn cung.

Cùng quan điểm, ông David Laborde, một quan chức của FAO, cho biết nhiều tàu hàng đang mắc kẹt tại vùng Vịnh do chủ tàu và các công ty bảo hiểm không sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, hoạt động vận tải qua khu vực này có thể mất nhiều tuần để trở lại bình thường.

Hiện giá lương thực toàn cầu chưa tăng mạnh, song chi phí đầu vào trong nông nghiệp đã tăng đáng kể.

FAO cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, giá thực phẩm có thể tăng vọt trong thời gian tới. Nông dân có thể buộc phải cắt giảm sử dụng phân bón hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dẫn tới năng suất sụt giảm trong các vụ mùa sắp tới.

Bên cạnh đó, giá năng lượng tăng cao cũng khiến nhiều loại nông sản như ngô, đường và cây có dầu được chuyển sang sản xuất nhiên liệu sinh học, làm gia tăng áp lực lên cân bằng cung-cầu lương thực toàn cầu./.

FAO cảnh báo nguy cơ bất ổn an ninh lương thực toàn cầu Các khu vực đáng quan ngại bao gồm một số quốc gia Vùng Vịnh, Nam Á và một phần khu vực châu Phi cận Sahara, nơi các cú sốc về phân bón và năng lượng có thể tác động ngay đến sản xuất nông nghiệp.