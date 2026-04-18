Xu hướng thiết bị gia dụng Xanh, tiết kiệm điện lên ngôi tại IEAE 2026

Từ ngày 28 đến 30/5 tới đây, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE 2026) sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện được tổ chức bởi Công ty Chaoyu Expo và Công ty VINEXAD, Triển lãm IEAE 2026 dự kiến có quy mô trưng bày lên tới hơn 10.000m². Sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp đến từ Việt Nam và quốc tế.

Theo đại diện Ban tổ chức, IEAE 2026 sẽ là điểm đến lý tưởng để khách tham quan khám phá các sản phẩm đa dạng, trải nghiệm công nghệ tiên tiến và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh trực tiếp. Không gian trưng bày tại IEAE 2026 được thiết kế chuyên biệt, tập trung vào hai lĩnh vực chủ đạo đang có sức hút lớn trên thị trường

Tại khu gian hàng điện tử tiêu dùng, khách tham quan sẽ được tiếp cận các sản phẩm đang được ưa chuộng tại Việt Nam và khu vực như: tai nghe bluetooth hi-fi, loa di động, thiết bị gaming, cáp sạc nhanh, pin dự phòng dung lượng lớn, củ sạc thông minh, thiết bị đeo thông minh, cùng các sản phẩm công nghệ cao như drone (thiết bị bay không người lái) và robot.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp tham gia tại khu vực này đều là những nhà sản xuất quy mô lớn, có năng lực gia công (OEM/ODM) và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế. Điều này mang đến nguồn hàng đa dạng về mẫu mã, cạnh tranh về giá cả, rất phù hợp cho các đối tác muốn hợp tác dài hạn và phát triển thương hiệu riêng.

Trong khi khu gian hàng thiết bị điện gia dụng trọng tâm được đặt vào các sản phẩm gia dụng nhỏ gọn, thiết thực cho đời sống hiện đại như: bếp từ công suất lớn, nồi chiên không dầu, quạt tiết kiệm điện, máy sấy tóc ion âm, nồi điện đa năng, máy ép trái cây, ấm đun nước...

Các sản phẩm này không chỉ chú trọng vào tính tiện dụng, độ bền và khả năng tiết kiệm năng lượng mà còn có mức giá phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Đặc biệt, các mặt hàng này có khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều kênh phân phối, từ bán lẻ truyền thống đến các nền tảng thương mại điện tử.

Đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh: "Với định hướng lấy hiệu quả giao thương làm trọng tâm, IEAE 2026 không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp trong ngành mà còn là điểm hẹn quan trọng góp phần thúc đẩy liên kết, tăng cường kết nối và gia tăng giá trị hợp tác trên thị trường."

Để hiện thực hóa mục tiêu này, triển lãm đã xây dựng những lộ trình tham quan được thiết kế riêng cho các nhà mua hàng (buyers), kết hợp cùng chuỗi chương trình kết nối giao thương (B2B) trực tiếp. Nhờ đó, khách tham quan và giới doanh nghiệp có thể tiếp cận sớm nguồn hàng chất lượng, tối ưu hóa thời gian tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Song song với các hoạt động trưng bày, khuôn khổ triển lãm IEAE 2026 còn diễn ra nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên ngành. Đây là nơi quy tụ các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hàng đầu để cùng thảo luận, chia sẻ về xu hướng phát triển, chính sách mới và những cơ hội tiềm năng của thị trường điện tử - gia dụng tại Việt Nam. Sự kiện cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận những thông tin thị trường mới nhất, hoàn thiện chiến lược kinh doanh, đồng thời chủ động thích ứng với biến động và xây dựng định hướng phát triển phù hợp./.

