Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách và FDI bốn tháng đầu năm tăng trưởng cao

Ngày 3/5, Cục Thống kê công bố số liệu cho thấy hoạt động đầu tư trong tháng Tư và bốn tháng đầu năm ghi nhận những chuyển biến tích cực, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Tính chung bốn tháng đầu, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư do địa phương quản lý đạt 161,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4%, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hạ tầng cơ sở tại các vùng miền. Vốn do Trung ương quản lý ước đạt 25,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6%. Điển hình, Bộ Xây dựng đạt mức thực hiện gần 16 nghìn tỷ đồng, tăng 5,1%, trong khi một số bộ ngành khác như Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm trước.

Song song với đầu tư công, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng vốn FDI thực hiện tại Việt Nam bốn tháng đầu năm ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức thực hiện cao nhất của giai đoạn bốn tháng đầu năm trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu sức thu hút khi chiếm tới 82,7% tổng vốn thực hiện, tương đương 6,12 tỷ USD. Các lĩnh vực kinh doanh bất động sản và sản xuất, phân phối điện cũng đóng góp đáng kể vào cơ cấu vốn thực hiện với tỷ lệ lần lượt là 7,3% và 3,7%.

Bên cạnh đó, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam (tính đến ngày 27/4) bao gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 18,24 tỷ USD, tăng tới 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới ghi nhận 1.249 dự án được cấp phép với tổng vốn đạt 12,15 tỷ USD, gấp 2,2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, quốc gia Singapore giữ vững vị thế nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng vốn đăng ký mới, theo sau là Hàn Quốc với 4,08 tỷ USD. Các nhà đầu tư nước ngoài tập trung mạnh nhất vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với hơn 8,12 tỷ USD vốn đăng ký mới. Bên cạnh đó, hình thức góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cũng chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng với 976 lượt, đạt tổng giá trị 2,96 tỷ USD, tăng 61,9%. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ôtô, xe máy thu hút lượng vốn góp lớn nhất, chiếm 63,9% giá trị. Tuy nhiên, vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án hiện hữu lại có sự sụt giảm đáng kể, chỉ đạt 3,13 tỷ USD, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh việc thu hút vốn ngoại, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong bốn tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh. Cụ thể, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp trong nước tập trung đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và phân phối năng lượng, xây dựng và vận tải kho bãi. Lào tiếp tục là quốc gia nhận vốn đầu tư lớn nhất từ Việt Nam với 198 triệu USD, chiếm 27,7% tổng vốn, theo sau là các thị trường Kyrgyzstan và Anh. Những con số này phản ánh nỗ lực đa dạng hóa thị trường đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động./.

