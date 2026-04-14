Mở cửa lại eo biển Hormuz có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường thế giới

Ngày 13/4, Tổng Giám đốc tập đoàn năng lượng TotalEnergies (Pháp), ông Patrick Pouyanne nhấn mạnh việc mở cửa lại eo biển Hormuz đóng vai trò sống còn đối với thị trường toàn cầu, kể cả khi các tàu vận tải phải trả mức phí lưu thông.

Ông cũng cảnh báo nguy cơ đứt gãy nguồn cung nghiêm trọng nếu tình trạng phong tỏa tại đây tiếp tục kéo dài.

Phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Thế giới Semafor bên lề Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, người đứng đầu TotalEnergies khẳng định việc khôi phục lưu thông tự do qua eo biển Hormuz là điều kiện nền tảng cho các thị trường toàn cầu, ngay cả khi phải trả phí cho bất kỳ bên nào.

Ông Pouyanne dẫn chứng việc các tàu thuyền hiện nay vẫn đang đóng phí bình thường khi đi qua kênh đào Panama và Suez. Do đó, ông cho rằng "vấn đề thực sự nằm ở mối đe dọa" đóng cửa eo biển đột ngột, bởi chính tâm lý bất ổn này mới là nguyên nhân đẩy giá cả năng lượng leo thang.

Theo các nhà quan sát, kể từ khi xung đột nổ ra tại Trung Đông vào ngày 28/2, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, đã gần như tê liệt.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho lực lượng hải quân phong tỏa các cảng của Iran, tạo thêm một rào cản lớn đối với tàu thuyền qua lại eo biển. Ông Pouyanne nhận định động thái mới nhất của Mỹ sẽ làm giảm thêm tính thanh khoản trên thị trường.

Tổng Giám đốc TotalEnergies cho biết các nước phương Tây hiện vẫn đang chống đỡ tốt trước những hệ lụy xấu nhất của cuộc xung đột nhờ tận dụng kho dự trữ dầu khí dồi dào.

Tuy nhiên, ông lên tiếng cảnh báo nếu chiến sự và lệnh phong tỏa kéo dài hơn 3 tháng, thế giới sẽ bắt đầu đối mặt với các vấn đề nguồn cung nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt nhiên liệu hàng không và dầu diesel.

Ngoài ra, việc khan hiếm phân bón, một chế phẩm làm từ dầu mỏ, đang tạo ra "rủi ro mang tính hệ thống", có nguy cơ đẩy giá lương thực lên cao và từ đó thổi bùng lạm phát trên toàn cầu./.

