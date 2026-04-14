IEA: Nhu cầu dầu toàn cầu đứng trước đợt sụt giảm mạnh chưa từng có

Theo IEA, nhu cầu dầu có thể giảm tới 80.000 thùng/ngày trong năm 2026, đảo chiều hoàn toàn so với dự báo trước đó, trong khi nguồn cung cũng chịu áp lực lớn từ gián đoạn ở khu vực Trung Đông.

Trà My
Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cắt giảm mạnh các dự báo về tăng trưởng cung và cầu dầu mỏ toàn cầu.

Cơ quan này cho biết cả hai chỉ số trên dự kiến sẽ giảm so với mức của năm 2025 trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ và gây áp lực lên nền kinh tế thế giới.

Theo báo cáo hàng tháng mới nhất công bố ngày 14/4, IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 80.000 thùng/ngày trong năm 2026, thay đổi hoàn toàn so với mức dự báo tăng 640.000 thùng/ngày được đưa ra trước đó.

Cơ quan này nhấn mạnh tình trạng suy giảm nhu cầu thực tế sẽ lan rộng khi sự khan hiếm và mức giá cao tiếp tục duy trì. Tính đến thời điểm hiện tại, mức cắt giảm tiêu thụ dầu mạnh nhất được ghi nhận tại khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương.

Về phía nguồn cung, IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, trái ngược với dự báo tăng 1,1 triệu thùng/ngày vào tháng trước.

Dữ liệu từ IEA cho thấy các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng tại Trung Đông cùng việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã gây ra đợt đứt gãy nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, khiến thị trường mất đi 10,1 triệu thùng/ngày chỉ riêng trong tháng 3/2026.

Cùng thời điểm, báo cáo từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, còn gọi là OPEC+ tiết lộ sản lượng của nhóm này cũng giảm 7,9 triệu thùng/ngày, chủ yếu do tình trạng đóng cửa tại eo biển Hormuz.

IEA cảnh báo trong quý 2/2026 nhu cầu dầu thô có thể chứng kiến đợt sụt giảm hàng quý mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát và tác động mạnh mẽ đến kinh tế toàn cầu vào năm 2020.

Sự suy yếu trong tiêu thụ dự kiến sẽ rõ rệt hơn vào tháng Tư và suốt quý 2 khi căng thẳng thương mại và đà tăng trưởng kinh tế chậm lại gây ảnh hưởng đến việc sử dụng nhiên liệu.

Trong trung hạn, IEA cho rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ chuyển sang giai đoạn đi ngang vào cuối thập kỷ này. Việc tăng cường sử dụng xe điện, những cải tiến về hiệu suất và sự thay thế nhiên liệu trong sản xuất điện sẽ dần hạn chế đà tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#dầu mỏ #IEA #nhucầu dầu #xung đột Trung Đông #thị trường năng lượng #giá dầu #OPEC
