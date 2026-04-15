Giá dầu thị trường châu Á giảm phiên thứ hai liên tiếp

Giá dầu thô tiếp tục giảm trong phiên 15/4 tại châu Á, nhờ hy vọng Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán hòa bình và nguồn cung cuối cùng sẽ được giải phóng từ khu vực sản xuất dầu quan trọng ở Trung Đông đang bị cô lập do việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 70 xu Mỹ, hay 0,8%, xuống 90,58 USD/thùng, sau khi giảm 7,9% trong phiên trước. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 16 xu Mỹ, hay 0,2%, xuống 94,63 USD/thùng, sau khi giảm 4,6%.

Mặc dù vẫn cao hơn mức khoảng 70 USD/thùng, trước khi nổ ra xung đột vào cuối tháng 2/2026, mức giá hiện tại thấp hơn nhiều so với đỉnh 119 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có thể được nối lại tại Pakistan trong vài ngày tới, sau khi các cuộc thương lượng cuối tuần trước đổ vỡ, khiến Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Ông Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade, cho rằng việc giá dầu thô giảm có thể do hy vọng ngày càng tăng rằng vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Mỹ và Iran có thể sớm diễn ra, sau khi nỗ lực đầu tiên thất bại. Các nhà giao dịch rõ ràng đang phản ứng trước khả năng hạ nhiệt căng thẳng hơn là thực tế trước mắt về việc nguồn cung bị hạn chế.

Xung đột đã khiến eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng cho dòng chảy dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ khu vực vùng Vịnh đến người mua toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu, bị đóng cửa.

Mặc dù đã có lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, hoạt động vận chuyển qua eo biển này vẫn còn nhiều bất định, với lưu lượng chỉ bằng một phần nhỏ so với khoảng 130 tàu từng đi qua tuyến đường này trước xung đột.

Thị trường có thể mất thêm khả năng tiếp cận nguồn cung sau khi hai quan chức chính quyền Mỹ ngày 14/4 cho biết nước này sẽ không gia hạn miễn trừ 30 ngày đối với các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran được vận chuyển bằng đường biển, vốn sẽ hết hiệu lực trong tuần này.

Trong ngày, thị trường sẽ theo dõi dữ liệu chính thức về lượng dự trữ dầu của Mỹ mà Cơ quan Thông tin Năng lượng công bố. Dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo tăng nhẹ trong tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp./.

