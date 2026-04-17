Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm, giao dịch quanh mức 170,5 triệu đồng

Tại phiên giao dịch sáng nay (17/4) giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm 700.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm lại không có biến động.

Tại thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Phú Quý và Doji cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 167 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 170,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp giữ ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.793 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce trong 24 giờ qua. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 152,3 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng, không đổi so với ngày 16/4.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có biến động, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.097-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra); VietinBank áp dụng 26.133-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra); BIDV niêm yết 26.127-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra) và Eximbank niêm yết 26.120-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng đi ngang so với chốt phiên trước./.

