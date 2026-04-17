Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm, giao dịch quanh mức 170,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước và thế giới giảm mạnh phiên sáng 17/4 trong khi tỷ giá trung tâm giữ ổn định, giá vàng SJC vẫn cao hơn thế giới khoảng 18,2 triệu đồng.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm thêm, giao dịch quanh mức 170,5 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Tại phiên giao dịch sáng nay (17/4) giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm 700.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm lại không có biến động.

Tại thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Phú Quý và Doji cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 167 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 170,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp giữ ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.793 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce trong 24 giờ qua. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 152,3 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng SJC trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng, không đổi so với ngày 16/4.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có biến động, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.097-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra); VietinBank áp dụng 26.133-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra); BIDV niêm yết 26.127-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra) và Eximbank niêm yết 26.120-26.357 đồng/USD (mua vào/bán ra), cùng đi ngang so với chốt phiên trước./.

#giá vàng #vàng trong nước #vàng thế giới #SJC #tỷ giá USD
