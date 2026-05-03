Chi phí nguyên vật liệu của các hãng xe Mỹ tăng thêm 5 tỷ USD

Ba hãng xe lớn nhất nước Mỹ-General Motors (GM), Ford và Stellantis (công ty mẹ của Jeep, Fiat, Peugeot và Chrysler) vừa đưa ra cảnh báo rằng thiệt hại tài chính từ việc giá hàng hóa tăng cao sẽ chạm mức 5 tỷ USD trong năm nay, khi chiến sự tại Iran đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng các vật liệu từ nhôm, nhựa đến sơn phủ.

Cả ba tập đoàn đều ghi nhận tình trạng lạm phát hàng hóa trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026 vừa công bố.

Trong đó, GM ước tính lạm phát nguyên vật liệu bao gồm logistics và chi phí chip nhớ DRAM tăng cao có thể làm giảm lợi nhuận hoạt động của hãng lên tới 2 tỷ USD trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó là 1,5 tỷ USD.

Ford cũng cảnh báo chi phí chuỗi cung ứng dự kiến tăng thêm tới 2 tỷ USD, tức tăng 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Stellantis cho biết phần lớn rủi ro đã được phòng ngừa trong quý 1/2026, song dự báo tác động cả năm có thể lên tới khoảng 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD).

Đáng chú ý, tổng mức tác động ước tính 5 tỷ USD này tương đương với khoản thiệt hại 6 tỷ USD mà các hãng xe dự kiến phải gánh chịu do thuế quan của Mỹ.

Cho đến nay, các hãng xe phần lớn vẫn được bảo vệ khỏi tác động trực tiếp nhờ các hợp đồng giá cố định với nhà cung cấp. Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài thêm hai tháng nữa, nhiều nhà cung cấp dự kiến sẽ yêu cầu đàm phán lại điều khoản hợp đồng và giá cao hơn sẽ thực sự tác động đến các hãng xe sau khoảng sáu tháng.

Nhôm là điểm “nghẽn” lớn nhất của ngành ôtô. Giá nhôm trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) đã tăng tới 16% kể từ khi chiến sự tại Trung Đông bùng nổ.

Theo ông Gerrit Reepmeyer, chuyên gia tư vấn tại AlixPartners, nếu đà tăng giá kéo dài và không có biện pháp phòng ngừa rủi ro, giá thành mỗi chiếc xe mới xuất xưởng có thể tăng thêm từ 500 đến 1.500 USD.

Ngoài nhôm, giá dầu và khí đốt tăng cao cùng với tình trạng thiếu hụt naphtha-nguyên liệu chiết xuất từ dầu thô dùng để sản xuất nhựa cũng đang gây sức ép lên nhiều bộ phận cấu thành của xe từ nội thất, lớp phủ đến lốp cao su.

Bên cạnh nguyên liệu thô, các hãng xe còn phải đối mặt với giá chip DRAM tăng cao do các công ty bán dẫn đang chuyển dịch dây chuyền sản xuất sang các loại chip tiên tiến phục vụ trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo, thay vì các loại chip ít phức tạp hơn dùng cho ôtô.

Giới chuyên gia nhận định các nhà sản xuất sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn về thời điểm chuyển giao chi phí sang người tiêu dùng. Trong bối cảnh người tiêu dùng vốn đã chịu áp lực từ giá xe cao sau đại dịch COVID-19, bất kỳ quyết định tăng giá nào cũng có nguy cơ làm giảm doanh số, song trong bối cảnh toàn ngành cùng chịu sức ép, việc tăng giá đồng loạt được xem là kịch bản khó tránh khỏi./.

