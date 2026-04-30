Cuba tăng cường cơ chế ngăn chặn tội phạm tài chính

Ngày 29/4, Chính phủ Cuba đã ban hành nghị quyết nhằm tăng cường các cơ chế ngăn chặn tội phạm tài chính, qua đó thiết lập quy trình cập nhật cho việc giám sát và kiểm soát các hoạt động kế toán. Đây là một phần trong hệ thống quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.



Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Vật giá, ông Yenisley Ortiz Mantecón, cho biết quy định mới là bước cải tiến so với quy định đã được áp dụng từ năm 2020. Theo đó, văn bản pháp lý mới được mở rộng bao gồm các chủ thể kinh tế mới, đồng thời tăng cường các yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là những tiêu chuẩn mà Cuba đã áp dụng với tư cách thành viên của Nhóm Hành động tài chính Mỹ Latinh (GAFILAT).



Tại Cuba, hơn 1.300 kế toán viên được xác định là người lao động tự do, bên cạnh 146 doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMEs) và 7 hợp tác xã phi nông nghiệp thực hiện hoạt động này, cũng như các Dự án Phát triển Địa phương được đưa vào quy định mới.



Biện pháp này đáp ứng nhu cầu tăng cường khung pháp lý và thể chế theo Nghị định-Luật 317 về phòng, chống các loại tội phạm tài chính ban hành năm 2013 và là một phần trong các chính sách công nhằm giảm thiểu các hành vi bất hợp pháp, tham nhũng và vi phạm kỷ luật xã hội, thuộc Chương trình Kinh tế và Xã hội của Chính phủ.



Các quy định mới cũng cấm cung cấp dịch vụ cho các cá nhân hoặc tổ chức có tên trong danh sách quốc gia hoặc quốc tế liên quan đến khủng bố, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.



Theo Thứ trưởng Yenisley Ortiz Mantecón, việc cập nhật văn bản pháp luật sẽ tăng cường khả năng của Cuba trong việc xác định và giảm thiểu rủi ro, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh tế và bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Việc thực thi nghị quyết này sẽ đi kèm chương trình đào tạo quốc gia, với sự tham gia của chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo việc áp dụng thống nhất và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình./.

