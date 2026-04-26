Phản ứng quốc tế sau vụ nổ súng tại sự kiện báo chí ở Washington D.C.

Các nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ bàng hoàng và lên án bạo lực chính trị sau vụ nổ súng tại sự kiện của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, đồng thời kêu gọi bảo vệ các giá trị dân chủ và tự do báo chí.

Nhân viên an ninh Mỹ phản ứng trong vụ nổ súng tại buổi tiệc do Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng tổ chức ở khách sạn Hillton Washington, tối 25/4/2026. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo Yonhap và AFP, các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ bàng hoàng sau vụ xả súng tại buổi dạ tiệc của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng ở Washington có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas ngày 26/4 cho rằng “bạo lực chính trị không có chỗ trong một nền dân chủ. Một sự kiện nhằm tôn vinh báo chí tự do không bao giờ được trở thành nơi gây ra nỗi sợ hãi".

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng nói rằng ông “bị sốc" trước những gì diễn ra tại sự kiện trên, nhấn mạnh phải lên án bằng ngôn từ mạnh nhất có thể mọi cuộc tấn công nhằm vào các thể chế dân chủ hoặc tự do báo chí.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đồng thời bày tỏ vui mừng khi Tổng thống Donald Trump và phu nhân an toàn sau sự cố vừa qua. /.

