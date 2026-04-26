Thị trường lao động Mỹ thêm áp lực do các “ông lớn” công nghệ siết nhân sự,

Chuyên gia Michael Hartnett tại ngân hàng Bank of America nhận định triển vọng việc làm cho nhóm lao động trí thức, vốn là trụ cột của các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, đang ở một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong 10 năm qua.

Theo chuyên gia này, vào cuối năm 2025, tổng lượng nhân sự tại các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã lần đầu tiên kể từ năm 2016 thấp hơn so với năm trước đó.

Thị trường lao động liên tục đón nhận những tín hiệu tiêu cực. Tuần trước, báo cáo Sách Be của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chỉ ra rằng các công ty đang nhận thấy họ có thể tiết kiệm chi phí và tránh các cam kết dài hạn bằng cách ưu tiên thuê lao động thời vụ và lao động hợp đồng.

Mới đây, cả hai tập đoàn công nghệ dẫn đầu là Meta và Microsoft đều công bố kế hoạch tinh giản bộ máy nhân sự.

Meta thông báo tới nhân viên kế hoạch cắt giảm 8.000 nhân sự, tương đương khoảng 10% lực lượng lao động, đồng thời xóa bỏ 6.000 vị trí đang tuyển dụng. Trong khi đó, Microsoft mở rộng chương trình khuyến khích nghỉ việc tự nguyện đối với khoảng 7% nhân viên (không thuộc nhóm lãnh đạo cấp cao).

Dù các doanh nghiệp thực hiện cắt giảm nhân sự một cách khéo léo hay quyết liệt, việc hai tên tuổi hàng đầu trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) nỗ lực tinh gọn bộ máy là minh chứng cho một giai đoạn kinh tế đầy căng thẳng.

Hiện nay, thị trường chứng khoán đang ở mức cao kỷ lục và năng lực của các mô hình AI vẫn tiến bộ không ngừng. Tuy nhiên, cơ hội để gia nhập các tập đoàn khổng lồ nằm ở trung tâm của sự thay đổi công nghệ này lại đang dần cạn dần đối với người lao động./.

