Kinh tế Mỹ có phải gánh chịu tổn thất từ một cuộc xung đột kéo dài?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về phản ứng của thị trường và quỹ đạo kinh tế Mỹ liên quan đến độ dài của cuộc xung đột tại Trung Đông, cũng như thảo luận về các biện pháp mà Bộ Tài chính có thể thực hiện nếu xung đột kéo dài 8-12 tuần.

Bộ trưởng Bessent cho rằng châu Á và châu Âu sẽ là những khu vực dễ bị tổn thương nhất khi giá năng lượng leo thang.

Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một ủy quyền ngắn hạn cho phép bán dầu Iran đã ở trên biển.

Trong khi đó, theo một quan chức cấp cao của chính quyền, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett đã tư vấn cho ông Trump về tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết chính quyền đã làm việc với các đại diện doanh nghiệp về cách giảm thiểu tác động.

Bộ Lao động Mỹ ngày 10/4 cho hay giá tiêu dùng tăng 3,3% trong tháng 3/2026 so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng 2,4% của tháng 2/2026. Giá dầu thô đã tăng vọt lên trên 100 USD/thùng trước khi hạ nhiệt, và giá xăng đã tăng lên trên 4 USD/gallon.

Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon, cho biết trong một bức thư gần đây gửi cổ đông rằng nếu xung đột tiếp diễn sẽ có những cú sốc đáng kể và kéo dài đối với giá dầu và hàng hóa, cùng với việc tái cấu trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này có thể dẫn đến lạm phát dai dẳng hơn và cuối cùng là lãi suất cao hơn.

Trong những tuần gần đây, theo những người quen thuộc với vấn đề, các giám đốc điều hành của 3 công ty dầu khí lớn nhất Mỹ đã cảnh báo các quan chức chính quyền Tổng thống Trump, bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum.

Các nhà lãnh đạo cho biết việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển chiếm 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng hàng ngày của thế giới, có thể làm siết chặt nghiêm trọng các chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu và khiến khủng hoảng năng lượng trở nên tồi tệ hơn.

Giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth cho biết tại một hội nghị năng lượng ở Houston vào tháng trước rằng các thị trường tài chính chưa hoàn toàn nắm bắt được mức độ nghiêm trọng của các hạn chế trong dòng chảy vật lý của dầu. Tình trạng tắc nghẽn giao thông ở eo biển sẽ được giải quyết trong vài tuần, thay vì vài tháng. Một số nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự thất vọng đối với thông điệp lạc quan của chính quyền, cho rằng sự bất định bao trùm xung đột khiến việc lập kế hoạch đầu tư trở nên bất khả thi.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết nhóm năng lượng của ông Trump luôn duy trì liên lạc thường xuyên với các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ. Sau khi xung đột bắt đầu, các quan chức chính quyền đã bắt đầu thảo luận với các lãnh đạo ngành dầu khí nhằm hạn chế gián đoạn nguồn cung và cho phép tăng sản lượng.

Steve Moore, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump, đã nói với Nhà Trắng vào tháng 3/2026, rằng nếu Mỹ rút khỏi Iran trong vòng một tháng kể từ khi chiến tranh bắt đầu và eo biển được mở lại, giá dầu sẽ giảm trở lại khoảng 70 USD/thùng. Ông Moore lo ngại trước những gì ông quan sát được từ việc giá dầu và khí đốt tăng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Đậu tương Mỹ Caleb Ragland, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins gần đây đã nói với các nhóm vận động hành lang nông nghiệp rằng mối lo ngại của họ về việc giá phân bón tăng liên quan đến việc đóng cửa eo biển sẽ được chuyển trực tiếp tới Tổng thống.

Ông Ragland nói trong một cuộc phỏng vấn: “Quan điểm của chúng tôi là đây gần như là một tình huống khẩn cấp đối với nông dân, và chúng tôi cần nguồn cung đó được thông suốt.” Ông cho biết thông điệp của nông dân gửi tới Bộ trưởng Rollins và các quan chức khác của chính quyền tương tự như những người khác đang đưa ra lập luận về kinh tế rằng xung đột không nên không nên kéo dài.

Theo Liên đoàn Nông trại Mỹ, khoảng một nửa nguồn cung urê toàn cầu và gần 1/3 nguồn cung amoniac thường đi qua eo biển đó./.

