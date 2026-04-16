Đề nghị có cơ chế đặc thù phát triển cụm đô thị động lực phía Nam Đà Nẵng

Chiều 16/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã đi kiểm tra thực tế trên địa bàn khu vực phía Nam thành phố và làm việc với 4 địa phương: Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương, ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Kỳ kiến nghị: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc điều phối phát triển trên phạm vi toàn khu vực không theo một đầu mối thống nhất như trước.

Hiện các địa phương đối mặt với sự dịch chuyển mạnh mẽ nguồn nhân lực, ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại, dịch vụ. Tình trạng các trụ sở công dôi dư sau sáp nhập trên địa bàn 4 phường rất nhiều, có nơi chưa phê duyệt phương án khai thác, sử dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, cơ cấu và định mức cán bộ, công chức hiện nay còn nhiều bất cập. Chỉ tiêu biên chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân phường (nhất là phường đông dân số) không tương xứng với khối lượng và tính chất công việc ngày càng gia tăng.

Đồng thời, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, đặc biệt thiếu nhân lực có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực then chốt như đất đai, tài chính, đầu tư, đối ngoại, công nghệ thông tin, làm ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Dự án Bến cảng Liên Chiểu và tuyến đường ven biển kết nối cảng tại phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) bước vào giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Cũng theo ông Đỗ Văn Minh, tổng chi đầu tư phát triển hiện nay của 4 phường chỉ khoảng 230 tỷ đồng/năm, là mức rất thấp so với nhu cầu thực tế (thành phố Tam Kỳ cũ khoảng 850 tỷ đồng/năm). Đối với chi kiến thiết thị chính, tổng kinh phí bố trí cho 4 phường năm 2026 khoảng 90 tỷ đồng (thành phố Tam Kỳ cũ bố trí bình quân khoảng 170 tỷ đồng). Vì vậy, dẫn đến khó khăn trong việc triển khai các dự án hạ tầng thiết yếu tạo động lực phát triển và chỉnh trang đô thị.

Các địa phương đề xuất chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù nhằm phát triển cụm đô thị động lực phía Nam thành phố Đà Nẵng (dự kiến gồm 4 phường thuộc thành phố Tam Kỳ (cũ) và các xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành), hình thành cực tăng trưởng mới, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho toàn khu vực phía Nam của thành phố.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu và sớm giải quyết các kiến nghị. Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương tiếp nhận bàn giao các trụ sở dôi dư để đảm bảo phát huy hiệu quả công năng các công trình sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các địa phương tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng; quyết liệt giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ triển khai theo kế hoạch đề ra. Đối với các dự án công trình chuyển giao, các địa phương cần rà soát để phân kỳ đầu tư đảm bảo hiệu quả, chất lượng không dàn trải.

Liên quan đến định hướng phát triển lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển khu vực Tam Kỳ, đảm bảo gắn kết chặt chẽ quy hoạch vùng. Các đơn vị nghiên cứu nhiều giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực Tam Kỳ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Đây là những lĩnh vực nền tảng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách, đặc biệt là sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính. Công tác tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn địa phương, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội./.

