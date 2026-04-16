Khởi tố 9 bị can thu thập trái phép thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng

Tối 16/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, 9 bị can bị khởi tố gồm: Lê Minh Hoàng (sinh năm 1991, trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội), Nguyễn Thành Công (sinh năm 2002, trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1999, trú tại xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Lê Khánh Duy (sinh năm 1998, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội), Vương Ngọc Ánh (sinh năm 1985, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội), Phạm Phương Thúy (sinh năm 1982, trú tại phường Đống Đa, thành phố Hà Nội), Đinh Hà Phương (sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội), Bùi Văn Luân (sinh năm 1987, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các Công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam (địa chỉ tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội).

Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng trên còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán và thu lợi bất chính với giá từ 100.000-150.000 đồng/tài khoản.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xác minh bị hại trong vụ án./.

