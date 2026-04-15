Lâm Đồng: Tịch thu xe, xử phạt cả người giao xe cho nam sinh đánh võng

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị, cá nhân liên quan lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt nam sinh 16 tuổi đã có hành vi điều khiển xe môtô lạng lách, đánh võng trên đường Hồ Chí Minh.

Sáng 15/4, cảnh sát giao thông Lâm Đồng phát hiện trên mạng xã hội Facebook một đoạn clip ghi lại cảnh một người điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 48AF-091.24 có hành vi lạng lách, đánh võng khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ, đoạn qua xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng); đồng thời, người ngồi sau xe không đội nón (mũ) bảo hiểm.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh.

Kết quả cho thấy vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 15/4 tại Km1871+150 đường Hồ Chí Minh.

Người điều khiển phương tiện là T.Đ.T.H. (16 tuổi, học sinh Trường Trung học Phổ thông Đắk Song, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) chở theo một bạn cùng trường trên đường đến lớp.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an xã Trường Xuân, nhà trường và gia đình để làm việc, xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản với 2 lỗi: điều khiển xe lạng lách, đánh võng và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Đồng thời, Cảnh sát Giao thông đã xử phạt người giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Tổng mức xử phạt là 18,5 triệu đồng, kèm theo hình thức tịch thu xe môtô.

Việc xử phạt căn cứ theo các quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với gia đình và nhà trường để giáo dục, răn đe. Nam sinh cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới./.

