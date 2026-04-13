Lâm Đồng: Dùng súng nhựa, giả danh công an để cướp tài sản

Ngày 13/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hồ Trường Kim, sinh năm 2004 và K’ Doanh, sinh năm 2005, đều cùng thường trú tại xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội “Cướp tài sản.”

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng đã chuẩn bị súng nhựa bắn đạn thuốc pháo để giả danh lực lượng Công an đi tuần tra ban đêm nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 0 giờ ngày 5/4, khi phát hiện hai thiếu niên điều khiển xe máy trên địa bàn thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận (Lâm Đồng), các đối tượng đã đuổi theo, chặn xe, rút chìa khóa, yêu cầu kiểm tra và dùng súng bắn đe dọa.

Do tin tưởng là lực lượng Công an, các nạn nhân đã giao nộp tài sản và cung cấp mật khẩu điện thoại.

Ngay sau đó do nghi ngờ bị cướp, 2 nạn nhân đã đến Công an xã Bảo Thuận trình báo về việc bị hai nam thanh niên giả danh Công an khống chế, chiếm đoạt 1 xe gắn máy và 2 điện thoại di động.

K’ Doanh tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã bỏ trốn. Qua gần 12 giờ truy vết, rà soát, lực lượng Công an đã xác định 2 đối tượng đang lẩn trốn tại xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng).

Đến tối cùng ngày 5/4, hai đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ và về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt, tạm giữ các tang vật có liên quan.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật./.

