Hà Nội: Khởi tố đối tượng đỗ ôtô chắn barie hầm chung cư ở phường Bạch Mai

Tối 11/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, liên quan đến vụ việc một đối tượng đỗ ôtô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư trên địa bàn phường Bạch Mai (Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bằng (sinh năm 1962, trú tại ngõ Tân Lập, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng.”

Theo Cơ quan Công an, xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode (số 201 phố Minh Khai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) về giá dịch vụ, ngày 1/4, Nguyễn Thế Bằng đỗ ôtô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư, sau đó khóa xe rồi bỏ đi.

Cơ quan Công an xác định hành vi trên gây cản trở, ách tắc kéo dài từ khu vực barie đến cửa hầm và đường nội bộ khu chung cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân và an ninh trật tự trên địa bàn.

Vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp tại các tòa nhà chung cư xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) khuyến cáo cư dân giải quyết mâu thuẫn tại chung cư phải đúng pháp luật. Nếu xảy ra tranh chấp cư dân cần gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, không nghe kích động, xúi giục dẫn đến các hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật./.

