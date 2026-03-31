Y án 2 năm tù với "tổng tài" gây rối trật tự tại quán càphê ở Hà Nội

Chiều 31/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “tổng tài” gây rối trật tự công cộng tại quán càphê ở khu đô thị Times City xảy ra cách đây 6 tháng, thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội.

Trước đó, ngày 30/1, Tòa án nhân dân khu vực 3-Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998, trú thôn Đông Lai, xã Ô Diên, Hà Nội) 2 năm tù và Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002, trú xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) 6 tháng tù về cùng tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 - Bộ luật Hình sự.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo Thiên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Bị cáo Vũ không làm đơn kháng cáo.

Phiên tòa phúc thẩm được xét xử trực tuyến từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đến Trại tạm giam số 2-Công an thành phố Hà Nội (nơi tạm giam bị cáo Thiên). Luật sư bào chữa cho bị cáo Thiên có mặt tại phòng xử.

Qua cân nhắc, xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Thiên đã thừa nhận hành vi phạm tội, xin được giảm hình phạt và xin được hưởng án treo.

Tòa cấp phúc thẩm đã xét bị cáo Thiên trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm đã không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi. Chỉ đến khi xét xử phúc thẩm vụ án, thấy không thể chối được tội thì bị cáo Thiên mới thừa nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng bị cáo Thiên chưa có đủ tình tiết để giảm nhẹ mức án ở dưới khung hình phạt. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thiên mức án 2 năm tù là đã cân nhắc, xem xét giảm nhẹ cho bị cáo ở đầu khung hình phạt (Điều 318, khoản 2 - Bộ luật Hình sự).

Do đó, Tòa cấp phúc thẩm xét thấy không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với bị cáo Thiên.

Vụ án xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/9/2025, tại quán càphê “Góc quản” (địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà T6 khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), xuất phát từ việc bị anh Ngô Minh Đ (sinh năm 1997, chủ quán càphê) nhắc nhở, yêu cầu không được hút thuốc trong quán, Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. Sau đó, Vũ đã dùng tay tát, đấm vào vùng mặt anh Đ khiến anh ngã xuống sàn nhà, gây thương tích.

Tại Cơ quan điều tra, anh Ngô Minh Đ khai: Do quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc trong quán, nên khi thấy Thiên hút thuốc, anh Đ đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Thiên không nghe mà vẫn tiếp tục hút thuốc. Sau đó, khi anh Đ đang ngồi trong quầy bar thì bị Vũ xông vào đánh gây thương tích.

Quá trình điều tra, anh Đ không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý các đối tượng gây thương tích cho mình theo quy định của pháp luật./.

