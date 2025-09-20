Vụ hành hung nhân viên quán càphê: 'Đàn em' của 'tổng tài' bị tạm giữ hình sự

Ngày 20/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ một nhân viên của quán càphê ở phường Vĩnh Tuy bị hành hung, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng."

Trước đó, ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày tại một quán càphê ở phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, hình ảnh vụ xô xát đã được camera an ninh ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức bất bình với thói hành xử côn đồ và thái độ ứng xử của một số cá nhân liên quan đến sự việc.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã tiến hành điều tra, xác định đối tượng Nguyễn Long Vũ là người đã có hành vi đánh gây thương tích cho anh N.M.Đ (nhân viên của quán càphê), khiến anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Anh Đ. đã đề nghị được giám định thương tích và xử lý nghiêm hành vi của Vũ trước pháp luật.

Đối với hành vi của N.V.T (sinh năm 1998, trú tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội), Cơ quan điều tra xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Cho đến khi T. giơ tay phải lên nói “thôi, thôi” thì Vũ dừng lại đi về ghế ngồi.

Tại Cơ quan công an, T. và Vũ cùng khai T. không chỉ đạo gì về việc Vũ hành hung anh Đ. và khi thấy có tiếng đánh nhau phía sau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên./.

