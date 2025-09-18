Ngày 18/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam nhân viên thu ngân bị hành hung trong quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) sau khi nhiều lần nhắc nhở khách không hút thuốc.

Bản tin 60s ngày 18/09/2025 gồm những nội dung sau:

Xác minh vụ thu ngân bị hành hung sau 3 lần nhắc khách không hút thuốc lá.

Chính thức áp dụng bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học với học sinh.

1.500 sinh viên Bách khoa Hà Nội học AI miễn phí từ giáo sư hàng đầu Nhật Bản.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn sau vụ xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị.

Vì sao Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ?

Phi công Spirit Airlines liên tiếp bị nhắc khi bay gần chuyên cơ Không lực Một.

Anh sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine trong những ngày tới.

Ba cảnh sát Mỹ thiệt mạng trong vụ nổ súng ở Pennsylvania./.