Tây Ninh: Tạm giữ đối tượng livestream sai sự thật, gây rối trật tự công cộng

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Duyên (sinh năm 1958, ngụ ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 16/9, đối tượng Trần Thị Duyên đến Ủy ban Nhân dân xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiếu nại, khiếu kiện vụ việc tranh chấp đất và chế độ thờ cúng liệt sỹ.

Sau khi được cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Phước Thạnh đón tiếp, giải thích, vận động chấp hành việc cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật đối tượng Duyên không đồng ý, rồi la hét lớn tiếng, sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật.

Các lực lượng chức năng vận động đối tượng Duyên ra khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phước Thạnh. Sau khi ra khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, Duyên tiếp tục la hét, có lời xúc phạm lãnh đạo xã, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh củng cố chứng cứ, ra lệnh bắt người để tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Trần Thị Duyên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Được biết, đây là trường hợp khiếu kiện tranh chấp đất cá nhân tại địa phương. Vụ việc của đối tượng đã được Tòa án các cấp xét xử và bản án đã có hiệu lực.

Tòa án nhân dân Tối cao có thông báo bác đơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh có thông báo từ chối tiếp công dân và chấm dứt việc tiếp nhận đơn của công dân đối với đối tượng Trần Thị Duyên.

Tuy nhiên, đối tượng Duyên không đồng ý, thường xuyên đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra các cấp để tiếp tục khiếu kiện.

Trong quá trình khiếu kiện, Trần Thị Duyên nhiều lần có hành vi la hét, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan chức năng, đăng tải nhiều bài viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, uy tín, danh dự các đồng chí lãnh đạo và cán bộ các cấp.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

