TP Hồ Chí Minh tạm giữ nhóm TikToker dàn dựng clip gây rối trật tự công cộng

Ngày 16/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt và quyết định tạm giữ đối với Lương Công Thuận (sinh năm 1998) và Lê Văn Nhâm (sinh năm 1992) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự; tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Thời gian qua, Công an Thành phố đã tăng cường lực lượng, phương tiện nắm tình hình trên không gian mạng, qua đó phát hiện 2 tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời” và “Minh báo đời yêu em” thường xuyên livestream thực hiện các thử thách phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ngay khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp công an các địa phương tổ chức truy xét, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Ngày 12/9, phát hiện 2 tài khoản TikTok cùng thực hiện livestream, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Lương Công Thuận, chủ tải khoản “Thuận khùng báo đời” khi đối tượng đang thực hiện hành vi gây rối tại 1 khách sạn ở phường Thới An.

Công an tiếp tục truy xét và chỉ trong 24 giờ đã bắt giữ Lê Văn Nhâm, chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em” khi đối tượng đang lẩn trốn.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố xác định do cần tiền tiêu xài, Lương Công Thuận sử dụng tài khoản TikTok “Thuận khùng báo đời," cùng Lê Văn Nhâm sử dụng tài khoản TikTok “Minh báo đời yêu em” nhiều lần bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật, khiến nhiều người bất bình và lên án như nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ, giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ, thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính…

Các đối tượng thông báo trên tài khoản TikTok, nếu muốn xem livestream thực hiện các “thử thách” tình huống thì người xem phải trả tiền, mỗi lần thực hiện có thể thu từ 3-5 triệu đồng. Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận. Nhóm đối tượng còn lôi kéo, thuê thêm 2 người khác cùng tham gia quay clip, dựng cảnh.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ chứng cứ, ngày 14/9, Công an xã Đông Thạnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt và Quyết định tạm giữ đối với Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm về hành vi “Gây rối trật tự công cộng;" tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Công an Thành phố khẳng định hành vi của các đối tượng là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, văn hóa, đặc biệt khi các clip độc hại này được lan truyền đến giới trẻ. Người dân, nhất là thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ vũ cho các nội dung nhảm nhí, câu view trên internet. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng pháp luật.

Công an Thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện nội dung phản cảm, gây rối nơi công cộng, cản trở giao thông. Người dân khi phát hiện hành vi tương tự cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh./.

