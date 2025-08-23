Chủ tịch xã ở Lạng Sơn cùng Tiktoker livestream bán na núi đá giúp dân

Ngày 23/8, tại khu vực trồng na Lũng Than, xã Chi Lăng (Lạng Sơn), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chi Lăng Vi Thiện Việt và Tiktoker Cô Hến đã livestream trực tiếp kết hợp trực tuyến giới thiệu, quảng bá, bán na trồng trên núi đá và các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của địa phương tới người tiêu dùng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chi Lăng, hình thức livestream tạo ra tương tác lớn giữa người bán và người mua. Đây là hình thức giới thiệu sản phẩm trực tiếp, hấp dẫn, tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng khắp nơi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chi Lăng cho biết xã có 36 thôn, diện tích tự nhiên hơn 80km2. Với điều kiện địa hình đồi núi đất, núi đá thấp, xã có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển trồng các loại cây ăn quả theo hướng nông nghiệp sạch, an toàn; trong đó chủ lực là sản phẩm Na Chi Lăng, loại quả đã được xây dựng thương hiệu và khá nổi tiếng trên thị trường trong nước và khu vực.

Năm 2025, xã có diện tích na ước trên 1.400ha; trong đó, na VietGap 494ha, na Grobalgap 35ha, na dải vụ khoảng 60ha. Năng suất na thu hoạch đạt 10,6 tấn/ha, sản lượng ước đạt 14.840 tấn (bao gồm cả na rải vụ). Giá trị ước tính gần 520 tỷ đồng. Thu nhập từ trồng na đảm bảo đời sống dân sinh.

Để tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu na Chi Lăng, ngay từ đầu vụ xã đã tổ chức phát động tổ chức trồng na và các nông sản đặc sản theo hướng an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn toàn xã nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong quá trình chăm sóc và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Na Chi Lăng đã xây dựng được thương hiệu và khẳng định trên thị trường trong nước và khu vực với những đặc trưng riêng có như: mẫu mã quả Na đẹp, mắt quả to, vị ngọt thanh mát, cùi dầy ít hạt, có hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao và đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, bền vững cho các hộ trồng Na.

Với giá thị trường thời điểm hiện tại na trung bình có giá từ 40.000-60.000 đồng/kg, cao điểm vào những ngày đầu vụ giá bán lên tới 80.000-90.000 đồng/kg. Các hộ gia đình thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng từ trồng na.

Bên cạnh phát triển trồng na, một số cây trồng chủ lực khác của xã cũng đã góp phần tăng thu nhập cho người dân và mang lại giá trị kinh tế, như bưởi và cây ớt.

Bên cạnh đó, xã cũng quan tâm xây dựng OCOP cho các sản phẩm đã được sơ chế như: Khâu nhục, lạp sườn, măng ớt…

Các sản phẩm của xã Chi Lăng ngày càng được đông đảo người tiêu dùng biết đến, tin tưởng và lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Hà, du khách ở Hà Nội, chia sẻ thông qua các nền tảng mạng xã hội tôi được nghe giới thiệu về sản phẩm Na Chi Lăng và có dịp được ăn thử đúng là rất thơm ngon đặc trưng. Để mua được hàng đảm bảo chất lượng, tôi đã tìm địa chỉ, trang thông tin giới thiệu sản phẩm trực tuyến của các hợp tác xã, chủ hộ trồng na tại địa phương để đặt hàng.

“Qua nhiều lần sử dụng dịch vụ mua bán hàng trực tuyến, giao nhận hàng về tận nhà tôi thấy rất tiện ích. Người dân dù ở xa hay gần đều có thể mua được những sản phẩm tại vườn, có mã số truy xuất nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, uy tín, đảm bảo chất lượng. Đây là những tiện ích nhờ khoa học công nghệ, chuyển đổi số... mang lại,” chị Hà nhìn nhận.

Bà Lành Thanh Huyền, chủ vườn na ở xã Chi Lăng, cho hay gia đình có khoảng 1ha trồng na. Mỗi vụ thu được gần 10 tấn quả na. Ngoài các đơn đặt hàng của thương lái đến tận nhà thu mua, những năm gần đây số lượng na được giao dịch trực tuyến, chốt đơn, bán qua các kênh bán hàng trên mạng của gia đình chiếm gần 50%. Đây là giải pháp giới thiệu sản phẩm, bán hàng tiết kiệm khá nhiều chi phí, thời gian, nhân công.

Với sự thay đổi nhanh chóng trong tư duy, cách thức mua bán hàng hóa trên thị trường hiện nay, người bán hàng không còn đơn thuần mang sản phẩm mình có ra chợ truyền thống bán, thay vào đó là giao dịch online, lựa chọn, chốt đơn, mua bán hàng hóa trên các nền tảng số.

Đây đang dần trở thành xu hướng phát triển tất yếu, phù hợp, được người dân, nhất là giới trẻ ưa chuộng./.

Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Livestream quảng bá nông sản các vùng miền TikTok Shop và Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp sẽ tổ chức livestream tôn vinh các mặt hàng nông sản của Việt Nam tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh.