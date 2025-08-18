Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Livestream quảng bá nông sản các vùng miền

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với TikTok Shop tổ chức Cuộc thi sáng tạo nội dung số “Tự hào Nông sản Việt” và Tuần lễ Tự hào Nông sản Việt trên TikTok Shop. Đây là các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (28/8/2025 - 5/9/2025)và 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Trong khuôn khổ Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (28/8/2025-5/9/2025), TikTok Shop cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp sẽ tổ chức chuỗi 5 phiên livestream trực tiếp tại không gian triển lãm theo chuyên đề.

Mỗi phiên livestream sẽ tập trung vào một nhóm sản phẩm đặc trưng gồm: OCOP và các sản phẩm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Trái cây Việt Nam; Thủ công mỹ nghệ; Trà và càphê; Gạo Việt Nam.

Điểm nhấn của các phiên livestream là sự kết hợp hoạt động bán hàng với những câu chuyện văn hóa vùng miền, giúp người tiêu dùng vừa trải nghiệm mua sắm vừa hiểu thêm về giá trị văn hóa và truyền thống gắn liền với từng sản phẩm. Các phiên live được thực hiện bởi các nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu cùng với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Vitamin Việt Nam (Vitamin Network).

Cùng với đó, để tạo nên sức lan tỏa rộng rãi, từ ngày 25/8/2025-5/9/2025, TikTok Shop cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phát động “Tuần lễ Tự hào Nông sản Việt” trên TikTok Shop, kêu gọi cộng đồng nhà bán hàng và các nhà sáng tạo nội dung cùng tham gia quảng bá và giới thiệu nông sản Việt thông qua hoạt động livestream.

Các phiên phát trực tiếp sẽ đồng loạt gắn sticker “Tuần lễ Tự hào Nông sản Việt” và “Tự hào hàng Việt” nhằm thể hiện sự hưởng ứng chương trình và khuyến khích nhiều người tiêu dùng tham gia. TikTok Shop sẽ triển khai các gói hỗ trợ thiết thực như tín dụng quảng cáo và voucher trợ giá cho hàng Việt, giúp gia tăng hiệu quả tiếp cận cũng như thúc đẩy doanh thu trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Bên cạnh đó, TikTok Shop cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp sẽ tổ chức Cuộc thi sáng tạo nội dung số “Tự hào Nông sản Việt." Cuộc thi được phát động với mục tiêu khuyến khích cộng đồng người dùng TikTok chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh đẹp về nông sản, sản phẩm và thương hiệu Việt.

Người tham gia có thể giới thiệu bao bì hàng Việt mang thông điệp “Tự hào 80 năm Độc lập-Tự do-Hạnh phúc,” kể lại hành trình gìn giữ và phát triển của các làng nghề, sản phẩm OCOP hay cơ sở sản xuất địa phương, đồng thời lan tỏa niềm tự hào qua việc đánh giá, giới thiệu những ưu điểm của các sản phẩm đặc sản Việt Nam.

Kết nối qua hệ thống các hashtag: #80NamNongNghiepMoitruong; #TuHaoNongSanViet, #HangVietVuonMinh, #TuHaoHangViet, #80NamDocLap, các video dự thi được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng TikTok./.

Xã làng nghề ven đô bắt nhịp chuyển đổi số: Học livestream, viết nội dung bằng AI Từng "bập bõm" về chuyển đổi số, xã Phượng Dực mới đang vươn mình mạnh mẽ nhờ thương mại điện tử. Người dân làng nghề tập làm video, khai thác TikTok, Facebook để quảng bá đặc sản địa phương.