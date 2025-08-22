Ngày 22/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Phiên chợ nhãn lồng - Nông sản tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2025 tại Trung tâm thương mại TASCO Mall (phường Việt Hưng, Hà Nội).

Phiên chợ có quy mô 18 gian hàng của 9 xã, phường, gồm: Hồng Châu, Sơn Nam, Tân Hưng, Hoàng Hoa Thám, Quang Hưng, Hiệp Cường, Triệu Việt Vương, Khoái Châu, Hồng Quang.

Các địa phương giới thiệu, trưng bày và bán nhãn lồng cùng nhiều sản phẩm chế biến từ nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP; cũng như nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP, GlobalGAP của tỉnh Hưng Yên.

Tại đây, nhiều người dân, du khách có mặt từ sớm để thăm quan, trải nghiệm và mua sắm những sản phẩm nhãn quả tươi và các nông sản đặc sắc của Hưng Yên.

Ông Trần Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, cho biết phiên chợ không chỉ góp phần tiêu thụ sản phẩm mà còn nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu nhãn Hưng Yên ngày càng vươn xa. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế của sản phẩm nông nghiệp Hưng Yên trong chuỗi cung ứng nông sản toàn quốc và từng bước tiến ra thị trường quốc tế.

Tỉnh Hưng Yên có khoảng 5.800ha trồng nhãn; trong đó, có khoảng 15-20% tổng diện tích là các giống nhãn đặc sản như đường phèn, cùi cổ...

Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp và kinh nghiệm lâu năm trong kỹ thuật canh tác, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh, nhãn lồng Hưng Yên đã được công nhận chỉ dẫn địa lý và nằm trong top 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam.

Năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây nhãn sinh trưởng, dự kiến sản lượng thu hoạch đạt hơn 50.000 tấn; trong đó, hơn 60% đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ (tăng khoảng 15% so với năm 2024). Hiện đang là thời gian thu hoạch nhãn chính vụ từ ngày 1-30/8 (chiếm khoảng 50% diện tích) và trà nhãn chín muộn cho thu hoạch từ ngày 30/8-20/9 (chiếm khoảng 40% diện tích).

Bên cạnh sản phẩm nhãn quả tươi, Hưng Yên có nhiều sản phẩm chế biến từ nhãn được thị trường ưa chuộng như long nhãn, long nhãn ôm sen, mật ong nhãn…

Nhằm quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, thời gian qua tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các tuần lễ nhãn, lễ hội nhãn, kết nối cung-cầu trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác mang lại hiệu quả tích cực.

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương tham gia một số hội nghị tiếp xúc trực tuyến với thị trường quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Hiện tỉnh có 19 vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản…, với diện tích gần 220ha và sản lượng dự kiến trên 3.000 tấn./.

Hưng Yên đẩy mạnh VietGAP, hữu cơ và chế biến sâu để đưa nhãn lồng ra thế giới Với hơn 13.000ha canh tác, áp dụng VietGAP, hữu cơ và đẩy mạnh chế biến sâu, Hưng Yên đặt mục tiêu đưa đặc sản nhãn lồng thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực xuất khẩu ra thị trường quốc tế.