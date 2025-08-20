Hưng Yên đẩy mạnh VietGAP, hữu cơ và chế biến sâu để đưa nhãn lồng ra thế giới

Ngày 20/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn, nông sản tỉnh năm 2025 với sự tham gia đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản trong và ngoài tỉnh. Tại hội nghị đã có 12 doanh nghiệp, hợp tác xã ký kết hợp tác tiêu thụ nhãn và nông sản tiêu biểu.

Theo ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, hoạt động xúc tiến tiêu thụ nhãn, nông sản nhằm đưa nông sản, đặc biệt là nhãn lồng Hưng Yên và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh vươn xa, trở thành thương hiệu quốc gia và quốc tế; trong đó, nhãn lồng Hưng Yên là thương hiệu đã được công nhận chỉ dẫn địa lý và nằm trong Top 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam.

Năm 2025, toàn tỉnh dự kiến thu hoạch hơn 50.000 tấn nhãn; trong đó, hơn 60% đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Không chỉ nhãn, các sản phẩm nông sản khác của tỉnh cũng đang được đẩy mạnh tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử cũng như các hệ thống siêu thị lớn và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch.

Tỉnh Hưng Yên có khoảng 5.800ha trồng nhãn; trong đó, có khoảng 15-20% tổng diện tích là các giống nhãn đặc sản như đường phèn, cùi cổ... tập trung chủ yếu tại các phường, xã như Hồng Châu, Tân Hưng, Đức Hợp, Hồng Quang, Khoái Châu, Châu Ninh, Triệu Việt Vương…

Năm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây nhãn sinh trưởng. Nhờ vậy, dự kiến năng suất và sản lượng nhãn toàn tỉnh tăng khoảng 15% so với năm 2024.

Ông Trương Quốc Trân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng cho biết, hiện xã là địa phương có diện tích trồng nhãn lớn nhất tỉnh với 330ha; trong đó, khoảng 240ha diện tích đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP; có 13 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác trực tiếp sản xuất, kinh doanh nhãn quả tươi và các sản phẩm chế biến từ nhãn như long nhãn, long nhãn ôm sen, mật ong…

Năm nay, tổng sản lượng toàn xã ước đạt khoảng 10.000 tấn, sản lượng long nhãn được chế biến ước đạt trên 5.000 tấn.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, trong vài năm qua, nhãn Hưng Yên đã hiện diện ở nhiều quốc gia.

Còn ở trong nước, nhãn có mặt tại hầu hết hệ thống phân phối lớn như Vinmart, BigC, Aeon, Co.opmart... Đồng thời, sản phẩm được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử như Sendo, Voso, Lazada, Shopee. Điều này cho thấy sự thích ứng kịp thời với xu hướng tiêu dùng mới.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã ký kết hợp tác tiêu thụ nhãn và nông sản tiêu biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Nhận diện về những cơ hội xuất khẩu nhãn Hưng Yên, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại cho rằng, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất với nhu cầu khoảng 700.000 tấn nhãn/năm, song đang chuyển từ nhập khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, do đó đòi hỏi sản phẩm phải có mã số vùng trồng, bao bì, nhãn mác đầy đủ. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho thương hiệu nhãn Hưng Yên.

Còn Nhật Bản, Hàn Quốc là thị trường khó tính, yêu cầu cao về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, quy cách đóng gói, giá bán cao hơn nhiều lần so với thị trường truyền thống. Nếu đáp ứng tốt, đây sẽ là hướng đi bền vững cho thị trường nhãn.

Trong khi đó, thị trường Mỹ, EU ưu tiên sản phẩm organic, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng chỉ quốc tế.

Nhãn Hưng Yên đã từng bước thâm nhập và nếu duy trì chất lượng ổn định, tiềm năng còn rất lớn. Các nước ASEAN, Trung Đông cũng là thị trường tiềm năng nhờ khoảng cách địa lý gần, nhu cầu tiêu dùng đa dạng, ít rào cản kỹ thuật.

Ngoài các sản phẩm nhãn tươi, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang sản phẩm chế biến sâu như nhãn sấy, nhãn đông lạnh, nước ép, mứt nhãn…Nếu Hưng Yên đẩy mạnh công nghiệp chế biến sẽ không chỉ nâng cao giá trị gia tăng mà còn kéo dài thời gian tiêu thụ, giảm áp lực mùa vụ.

Để tiếp tục nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn nói riêng và nông sản Hưng Yên nói chung, ông Bùi Quang Hưng cho rằng trong thời gian tới tỉnh cần tăng cường xây dựng và quảng bá thương hiệu, truyền thông đa kênh cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên, kết hợp giữa phương thức truyền thống và nền tảng số; tổ chức “Tuần lễ Nhãn Hưng Yên” tại các thành phố lớn và cả ở thị trường nước ngoài.

Đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã, nhà vườn. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Bên cạnh đó, chuẩn hóa sản xuất, áp dụng nghiêm các quy trình VietGAP, GlobalGAP, Organic, mở rộng diện tích có mã số vùng trồng xuất khẩu.

Tập trung đa dạng hóa sản phẩm và chế biến sâu; tăng kết nối với hệ thống phân phối quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu; đồng thời thực hiện đầu tư hệ thống kho lạnh, trung tâm phân phối hiện đại và hình thành các chuỗi cung ứng nông sản đồng bộ, kết nối Hưng Yên với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và cả nước./.

