Hưng Yên xúc tiến đưa quả nhãn đến với người tiêu dùng trong, ngoài nước

Tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại nhằm tạo cơ hội để các nhà vườn và hợp tác xã thúc đẩy sản xuất, tiếp cận thêm nhiều đầu mối cung ứng, phân phối nông sản.

Nhằm tạo cơ hội để các nhà vườn và hợp tác xã thúc đẩy sản xuất, tiếp cận thêm nhiều đầu mối cung ứng, phân phối nhãn và các mặt hàng nông sản đến người tiêu dùng trong và ngoài nước, ngày 12/8, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, tiêu thụ nhãn và các sản phẩm truyền thống xã Tân Hưng năm 2025.

Đây là địa phương có diện tích trồng nhãn lớn nhất tỉnh và có nhiều giống nhãn đặc sản quý như nhãn cùi cổ, nhãn đường phèn, nhãn đường phèn quả vuông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hưng Yên #Quả nhãn #Thương mại Hưng Yên