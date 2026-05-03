Vụ cháy tại cây xăng làm 2 người chết: Tài xế khai không biết cách xử trí do hoảng loạn

Ngày 3/5, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin liên quan đến vụ cháy ôtô tại cây xăng khiến 2 người tử vong, lực lượng công an đã làm việc và lấy lời khai của tài xế (lái xe hộ) và chủ xe.

Theo lời khai ban đầu của tài xế, chủ của chiếc xe ôtô bị cháy đã nhờ tài xế Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) lái xe chở theo hai nạn nhân và số pin, bình ắc quy trong cốp xe.

Tài xế An khai khi thấy xe bị cháy thì quá hoảng loạn nên không biết cách xử trí.

Theo nhận định ban đầu từ hiện trường, nguyên nhân vụ cháy có thể liên quan đến số pin, bình ắc quy trong cốp xe.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân để có kết luận chính xác.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1/5, xe ôtô biển kiểm soát 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có T.H.T (sinh năm 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K (sinh năm 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe.

Cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ôtô biển kiểm soát 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng cũng bị cháy hư hỏng nặng…/.

