Vụ cháy tại cây xăng khiến hai người tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế trong vụ cháy xe ôtô tại cây xăng khiến hai người tử vong.

Cụ thể, tài xế Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002, trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý đối với N.Q.V (sinh năm 1994, trú xã Thăng Điền) là chủ phương tiện và số pin, ắc quy liên quan đến vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định N.Q.V làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, thường xuyên thu mua, sửa chữa và sạc pin, ắc quy để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Khoảng 14 giờ ngày 1/5, V. nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 92A-265.xx chở theo T.H.T (sinh năm 2009), D.A.K (sinh năm 2010) cùng số lượng lớn pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho hàng tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để tiếp nhiên liệu, Võ Nguyễn Duy An vẫn để xe nổ máy rồi rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng thì phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân T.H.T và D.A.K đã tử vong bên trong xe. Vụ việc cũng khiến xe ôtô biển kiểm soát 92A-265.xx bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi và 1 trụ bơm xăng bị hư hỏng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn đã sạc đầy nhưng không đảm bảo điều kiện an toàn trong quá trình vận chuyển, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…/.

