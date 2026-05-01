Đà Nẵng: Hỏa hoạn tại cây xăng khiến hai người thiệt mạng

Tại cây xăng thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một xe ôtô và một trụ bơm xăng bị cháy rụi. Khi xảy ra vụ việc, trên xe ôtô có hai nạn nhân, được xác định đã tử vong.

Quốc Dũng
(Ảnh minh họa: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Chiều 1/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) Trương Công Sơn cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn tại cây xăng khiến hai người thiệt mạng.

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, tại cây xăng thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến xe ôtô biển số 92A-26504 và một trụ bơm xăng bị cháy rụi.

Khi xảy ra vụ việc, trên xe ôtô bị cháy có hai nạn nhân, được xác định đã tử vong.

Khi xảy ra cháy, nhân viên cây xăng cùng nhiều người dân có mặt gần đó đã sử dụng các dụng cụ chữa cháy để dập lửa.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, trên xe có nhiều vật bắt lửa khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
