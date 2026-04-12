Thành phố Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn nghiêm trọng tại dãy phòng trọ trong hẻm

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 12/4 tại dãy phòng trọ trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh; bước đầu xác định có 2 người chết và 5 người bị thương.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ ngày 12/4, người dân trong khu vực nghe tiếng hô hoán, kêu cứu phát ra từ dãy phòng trọ trong hẻm.

Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện lửa đã bùng phát mạnh, khói đen dày đặc nhanh chóng bao trùm xung quanh.

Người dân đã sử dụng bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ để dập lửa, song do đám cháy lan nhanh, nhiệt độ tăng cao, việc tiếp cận bên trong gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các mũi công tác triển khai đồng thời phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, tiếp cận từng phòng trọ để đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Vụ cháy làm 2 người (1 nam, 1 nữ) tử vong tại chỗ; 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều tài sản trong các phòng trọ bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy; danh tính các nạn nhân chưa được công bố./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong hẻm làm bé gái 8 tuổi tử vong Ngày 2/12, trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà nằm trong hẻm đường Liên ấp 2-6 khiến một bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương.