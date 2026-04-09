Thành phố Hồ Chí Minh: Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại cơ sở sản xuất sơn

Tối 9/4, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế vụ cháy xảy ra tại một cơ sở sản xuất sơn trên địa bàn xã Long Nguyên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên từ khu vực nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn H.F.

Do cơ sở này chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy phục vụ sản xuất sơn, đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh.

Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ nhà xưởng có diện tích khoảng 500 m2; đồng thời phát ra nhiều tiếng nổ lớn, khiến người dân khu vực lân cận lo ngại, di chuyển tài sản ra khu vực an toàn.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 31 đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi tiếp cận, sử dụng vòi phun áp lực cao để khoanh vùng, dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 9/4, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai nhằm ngăn đám cháy cháy lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

