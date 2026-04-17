Đà Nẵng: Được cấp đất tái định cư nhưng chưa thể xây nhà

Nhà cũ đã bị đập bỏ để giải phóng mặt bằng, nhưng nhà mới thì chưa thể xây, vì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư, đó là tình cảnh của nhiều hộ dân tại các dự án thuộc huyện Hòa Vang cũ, thành phố Đà Nẵng.

Theo đơn thư phản ánh của người dân, phóng viên TTXVN đã về các xã Hòa Tiến, Hòa Vang để tìm hiểu về nguyên nhân và hướng giải quyết vướng mắc này.

Có đất tái định cư vẫn chịu cảnh “vô gia cư”

Gia đình ông Võ Văn Hoàng (72 tuổi), bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi) thuộc diện giải tỏa trắng tại dự án Tuyến đường Vành đai phía Tây (thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang cũ).

Từ tháng 5/2025, vợ chồng ông Hoàng, bà Hoa đã chấp hành chủ trương di dời, giải tỏa, tiến hành bàn giao mặt bằng sớm để phục vụ thi công.

Theo Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 8/5/2025 của Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang cũ thì gia đình ông bà được bố trí tái định cư tại lô số 15 và lô số 21 (phân khu B2-4, đường 10m5, thuộc Khu Tái định cư Phục vụ giải tỏa tuyến đường Vành đai phía Tây xã Hòa Phong, nay thuộc xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Sau khi nhận phiếu bố trí đất tái định cư, ông Hoàng, bà Hoa tiến hành làm các thủ tục nhận đất thực tế, thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng dẫn, nhưng sau gần một năm vẫn không thực hiện được.

Không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không được cấp Giấy phép xây dựng, hai lô đất tái định cư của gia đình ông bà bị bỏ hoang phế, cỏ dại mọc đầy. Trong khi bản thân ông Hoàng, bà Hoa cùng các con phải đi thuê nhà để ở.

Vợ chồng ông Võ Văn Hoàng tại căn nhà đã giải tỏa để phục vụ thi công dự án Tuyến đường Vành đai phía Tây (thuộc xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang cũ). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Khi gia đình đi làm các thủ tục nghĩa vụ tài chính về đất thì cán bộ xã Hòa Vang trả lời chúng tôi rằng: các tuyến đường khu tái định cư này chưa có giá đất nên chưa có cơ sở để tính thuế đất. Việc chậm trễ trong khâu tính giá đất, tính thuế và hệ số sử dụng đất K là lỗi của các cơ quan chức năng trong xây dựng bảng giá đất, nhưng thiệt hại thì người dân phải chịu. Gia đình tôi khẩn thiết kiến nghị chính quyền sớm giải quyết các vướng mắc về giá đất, để gia đình hoàn thành các thủ tục đất đai, triển khai xây dựng nhà để sớm được an cư.”

Không chỉ gia đình ông Hoàng, bà Hoa, hàng trăm hộ dân khác thuộc diện di dời, giải tỏa trong dự án này cũng phải chịu tình cảnh nhận đất tái định cư nhưng không thể sử dụng đất.

Ông Nguyễn Đức Toàn, chủ lô đất số 53, khu tái định cư Phục vụ giải tỏa tuyến đường Vành đai phía Tây xã Hòa Phong cho biết: “Từ năm 2025 đến giờ, chúng tôi chờ được đóng thuế để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chờ mãi vẫn chưa có thông báo thuế. Hiện tại tôi đang có nhu cầu xây nhà nhưng không làm được thủ tục xây dựng vì chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi kiến nghị các cấp chính quyền sớm giải quyết cho đóng thuế đất để người dân hoàn thiện thủ tục giấy tờ, xây dựng nhà trên đất đã được cấp.”

Còn bà Nguyễn Thị Cúc (thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng) là mẹ đơn thân, con bị khuyết tật, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Hơn một năm nay, bà Nguyễn Thị Cúc (thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng) phải ở nhờ trong căn nhà tạm, vì chưa được xây nhà trên đất tái định cư. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Từ tháng 2/2025, sau khi bàn giao nhà cho dự án đường Vành đai phía Tây thì hai mẹ con đang phải sống nhờ trong căn nhà tạm bằng tôn của họ hàng.

Mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì ngập, chị Cúc mong muốn chính quyền các cấp sớm tháo gỡ vướng mắc cho người dân về xác định giá đất tái định cư, để mẹ con chị có thể xây được một căn nhà yên ấm, ổn định như bao gia đình khác.

Trong khi chờ được đóng thuế đất, nhiều hộ gia đình đã phải lâm vào cảnh đi thuê trọ, ở nhờ, sống tạm tại những căn nhà cũ không đảm bảo an toàn...

Từ những người dân gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách di dời, giải tỏa của thành phố, nhưng nay họ phải sống khổ vì sự chậm trễ, thiếu đồng bộ trong thủ tục hành chính.

Cần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Phú Nguyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang, cho biết địa phương đã nắm được tình trạng trên và có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để giải quyết kiến nghị, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

“Chúng tôi đã tích cực báo cáo với chính quyền thành phố để giải quyết kiến nghị của người dân về việc xác định giá đất tại các khu tái định cư. Đây là vấn đề ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân nên xã đang nỗ lực, khẩn trương xử lý nhanh để giải quyết kiến nghị của người dân,” ông Lê Phú Nguyện cho biết.

Vợ chồng ông Võ Văn Hoàng được nhận đền bù 2 lô đất tại Khu Tái định cư Phục vụ giải tỏa tuyến đường Vành đai phía Tây xã Hòa Phong (nay thuộc xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nhưng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang, việc xác định giá đất làm cơ sở để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của thành phố nên xã đã tích cực làm việc với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan.

Đầu tháng 4 vừa qua, tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã nghe báo cáo và có kết luận về xác định giá đất tái định cư của các khu tái định cư trên địa bàn xã Hòa Vang, trên các tuyến đường 5,5m và 7,5m.

Xã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính và xử lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận của người dân trên các tuyến đường này.

Đối với một số trường hợp còn lại trên các tuyến đường 10,5m, Chủ tịch xã Hòa Vang cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất phương án giải quyết và đang chờ cuộc họp tiếp theo để lãnh đạo thành phố cho ý kiến, quyết định.

Khi có thông báo kết luận của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố về xác định giá đất, xã sẽ xử lý tích cực, sớm hoàn thiện thủ tục cho người dân. Tất cả các tuyến đường 5,5m, 7,5m và 10,5m có giá đất cụ thể thì xã sẽ quyết tâm xử lý hồ sơ trong 1, 2 tháng.

Trả lời về mốc thời gian giải quyết cho người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết nếu trong tháng 4 có kết luận về giá đất của thành phố thì xã sẽ cố gắng hoàn thiện thủ tục trong tháng 5 năm nay để người dân có thể triển khai xây dựng nhà trước mùa mưa bão./.

Đà Nẵng kiến nghị Trung ương bố trí 19.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng Đà Nẵng kiến nghị trung ương bố trí 19.000 tỷ đồng để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam qua thành phố.