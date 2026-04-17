Tới 30/4, Thủ đô Hà Nội sẽ có 829 xe buýt điện, năng lượng xanh

Hà Nội đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị.

Theo đó, từ ngày 18/4, thành phố tiếp tục sẽ đưa thêm 53 xe buýt điện được đầu tư từ Dự án đầu tư tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội vào hoạt động trên 3 tuyến buýt số 16, 24, 29 nâng tổng số xe buýt điện, năng lượng xanh toàn mạng lên 699 xe, trong đó có 560 xe điện (chiếm 28,7%) và 139 xe CNG/10 tuyến (chiếm 7,1%), chiếm 35,8% so với đoàn phương tiện buýt trợ giá.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 30/4/2026, thành phố tiếp tục đưa thêm 122 xe buýt điện vào hoạt động trên 8 tuyến, qua đó nâng tổng số xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh trên toàn thành phố là 821 xe, bao gồm 682 xe buýt điện và 139 xe sử dụng khí CNG, tương ứng chiếm 42,1% tổng số phương tiện.

Triển khai theo Nghị quyết số 70-NQ/TW với mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ và ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, dự kiến đến hết năm 2026, Hà Nội tiếp tục đầu tư thay mới 30 xe buýt điện của 2 tuyến buýt nâng tổng số xe buýt điện, năng lượng xanh của toàn mạng lên 851 xe (712 xe buýt điện và 139 xe buýt CNG), đạt 43,6% vượt so với lộ trình chuyển đổi tại Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh (đạt tỷ lệ 20-23%).

“Kết quả này thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc phát triển hệ thống vận tải công cộng bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, văn minh và hiện đại,” lãnh đạo Sở Xây dựng đánh giá.

Trước đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Xây dựng về phương án điều chỉnh, tăng cường các tuyến buýt phục vụ kế hoạch chuyển đổi phương tiện nhằm nhằm đảm bảo tỷ lệ phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh theo lộ trình chuyển đổi phương tiện trong khu vực Vành đai 1, 2, 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại và lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp của thành phố.

Cụ thể, đến ngày 1/7/2026, 100% xe buýt hoạt động trong Vành đai 1 sử dụng năng lượng xanh (CNG/điện), đến ngày 1/1/2028, 100% xe buýt hoạt động trong Vành đai 2 sử dụng năng lượng xanh (CNG/điện), từ năm 2030, 100% xe buýt điện trong Vành đai 3 sử dụng năng lượng xanh (CNG/điện)./.

Nghị quyết số 70-NQ/TW nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ và ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái. Ngành năng lượng sẽ phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ, thông minh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là tỷ lệ tiết kiệm năng lượng từ 8-10% và giảm phát thải khí nhà kính từ 15-35% so với kịch bản thông thường. Đến năm 2045, ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có thị trường cạnh tranh minh bạch, hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh, kết nối hiệu quả với khu vực và quốc tế, chất lượng nhân lực và trình độ công nghệ ngang bằng các nước công nghiệp phát triển.

Transerco vận hành gần 120 xe buýt điện, hiện đại hóa vận tải công cộng Transerco đã chủ động triển khai chuyển đổi các phương tiện xe buýt bằng diesel sang sử dụng năng lượng sạch, góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường.