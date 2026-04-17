“Chạy đua” mặt bằng, tăng tốc thi công trên công trường cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có chiều dài khoảng 125km, tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng.

Được xác định là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược kết nối miền biển với vùng cao nguyên phía Tây. Dự án đang được các nhà thầu dồn lực triển khai với khí thế khẩn trương trên toàn tuyến.

Trên công trường dự án thành phần 1 (Km0+000-Km22+000) thuộc cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, không khí thi công đang “nóng” từng ngày.

Với tinh thần bàn giao mặt bằng tới đâu, nhà thầu thực hiện đến đó, đến nay, nhiều nhà thầu, đơn vị thi công đã triển khai các mũi thi công nhằm đưa công trình sớm về đích.

Hàng trăm nhân lực, thiết bị được huy động, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” mở nhiều mũi đồng loạt, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác.

Ông Nguyễn Đức Duy Trí, cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510, cho biết Liên danh nhà thầu Trường Sơn và Công ty 510 ngay từ bước đầu triển khai dự án đã đưa những lao động tốt nhất, máy móc hiện đại nhất, sử dụng vật liệu tốt nhất để triển khai các bước thi công.

Các đơn vị tập trung máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Liên danh nhà thầu đều đã bố trí các mũi thi công tại các vị trí đã có mặt bằng, song song đó đang tiến hành triển khai các đường gom, đường công vụ dọc tuyến để có thể tiếp cận nhiều mũi thi công hơn nữa.

Các mũi thi công cũng tập trung triển khai thi công đồng thời cầu và đường nhằm hoàn thành dự án sớm hơn tiến độ đề ra ít nhất 3 tháng, để sớm đưa vào phục vụ đi lại của người dân, đúng như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại điểm thi công nút giao đầu tiên của cao tốc, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu, nhà thầu phụ đảm nhận 2,3km đang triển khai đồng loạt 7 mũi thi công, từ đắp nền, xử lý đất yếu, bóc phong hóa đến gia công cấu kiện đúc sẵn.

Ông Nguyễn Thành Công, cán bộ kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu, cho biết hiện công ty huy động hơn 30 thiết bị cùng khoảng 50 nhân công.

Dù giá nhiên liệu tăng, đơn vị vẫn duy trì thi công liên tục, không cắt giảm máy móc hay nhân lực. Ngoài giờ hành chính, công trường tiếp tục tăng ca đến 22h mỗi ngày để đảm bảo tiến độ.

Trong khi đó, tại gói thầu XL.02 (Km12+000-Km22+000), Công ty Tập đoàn Phúc Lộc tập trung vào các hạng mục cầu lớn.

Bệ đúc dầm Super T đã cơ bản hoàn thiện và dự kiến sẽ đúc phiến dầm đầu tiên vào ngày 20/4/2026.

Các hạng mục cọc khoan nhồi cầu Hà Nhe, cầu Sông Kôn và cầu tạm qua sông cũng đang được tăng tốc để sớm hình thành hệ thống đường công vụ nội bộ.

Thi công cầu vượt sông Côn dài trên 1,1km. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL.02, cho biết cầu Sông Kôn với chiều dài hơn 1,1km, gồm 28 nhịp là hạng mục lớn nhất của dự án thành phần 1.

Với giai đoạn đầu thi công, nhà thầu đã huy động mọi máy móc, nhân lực trình độ chất lượng cao để thi công tại các vị trí có mặt bằng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có chiều dài khoảng 125km, có 3 dự án thành phần; trong đó dự án thành phần 1 và 3 đã được khởi công và tiến hành xây dựng.

Hiện nay toàn tuyến đã bàn giao khoảng 65% mặt bằng cho đơn vị thi công. Có khoảng 500 hộ dân cần được bố trí tái định cư, chính vì vậy UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai các khu tái định cư, để có thể giao mặt bằng sớm nhất cho các đơn vị thi công.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các nhà thầu chủ động phối hợp với địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục mỏ vật liệu, đồng thời vận động người dân bàn giao phần diện tích còn lại.

Ban Quản lý dự án cũng yêu cầu các đơn vị thi công phải duy trì song song cả lực lượng hiện trường và nội nghiệp, hoàn thiện hồ sơ biện pháp thi công, phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt.

Đồng thời, việc lắp đặt camera giám sát khai thác, vận chuyển vật liệu cũng phải được thực hiện nghiêm theo quy định.

Sau khi hoàn thành, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 1,5-2 giờ, giảm 40-50% chi phí vận tải, đồng thời khắc phục nguy cơ mất an toàn qua hai đèo An Khê và Mang Yang. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ kết nối Đông-Tây, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Gia Lai và toàn khu vực./.

Triển khai Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng các dự án thành phần Dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực.