Hà Nội quyết liệt chấn chỉnh vi phạm về trật tự đô thị

Thời gian qua, tình trạng vi phạm về trật tự đô thị tại Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều giữa các địa bàn.

Tại một số nơi, vi phạm còn tái diễn, tập trung ở các lỗi phổ biến như bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện không đúng quy định...

Nhằm khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã báo cáo đề xuất Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tái vi phạm nhiều lần, với các hình thức xử lý từ hạ mức phân loại cán bộ, hạ mức thi đua đến xem xét công tác cán bộ.

Cụ thể, đối với vi phạm trật tự đô thị để tồn tại, tái vi phạm trên địa bàn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Cấp ủy chính quyền địa phương và công an xã, phường kiểm điểm rõ trách nhiệm (3 lần vi phạm bị nhắc nhở sẽ đề nghị Không hoàn thành nhiệm vụ, 3 lần bị hạ mức phân loại cán bộ, thi đua sẽ xem xét công tác Cán bộ).

Với tinh thần quyết liệt giải quyết các “điểm nghẽn” của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhất trí với đề nghị của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy xã, phường nếu để xảy ra tái vi phạm nhiều lần về trật tự đô thị.

Người đứng đầu cấp ủy địa phương, phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời nếu để tái vi phạm nhiều lần, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Tổ công tác của phường Phương Liệt tổ chức tháo dỡ các biển quảng cáo đặt sai quy định tại tuyến đường Giải Phóng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bí thư Thành ủy đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường giám sát, đề xuất xử lý các vi phạm của cấp ủy địa phương; đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc theo địa bàn phụ trách.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban quý 1/2026 về tiến độ giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông của Công an Thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố đã nêu ra yêu cầu phải làm đồng bộ theo công thức hành động: Rà soát đúng, đánh giá đúng, xác định đúng nguyên nhân của từng tồn tại; Giao đúng người, đúng đơn vị, đúng trách nhiệm và đúng thời hạn; Kiểm tra thường xuyên, hậu kiểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm đến cùng. Vai trò của cơ quan Ủy ban Kiểm tra của Đảng thể hiện rõ, trước là giám sát, sau là kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Ngay trong nội bộ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm của công an cấp xã trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Chỉ huy và cán bộ tại một số đơn vị đã bị phê bình, xử lý theo quy định của ngành.

Điển hình, tại phường Cửa Nam, do để xảy ra nhiều vi phạm trật tự đô thị và tình trạng ùn tắc giao thông, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị cùng 14 cán bộ Cảnh sát trật tự trực tiếp phụ trách địa bàn đã bị xem xét trách nhiệm, với hình thức phân loại cán bộ tháng 3/2026 ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ.”

Lực lượng Công an phường Phương Liệt xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, quyết tâm "giành lại vỉa hè" cho người dân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, trong tháng 3/2026, các lực lượng đã xử lý, “phạt nguội” 3.900 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng. Qua đó, nhiều tuyến phố đã được chỉnh trang, thông thoáng hơn, diện mạo đô thị có chuyển biến tích cực; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép từng bước được kiềm chế; ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh được nâng lên rõ rệt.

Kết quả đó, thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị mà lực lượng Công an là nòng cốt.

Việc gắn trách nhiệm lực lượng Công an cơ sở với kết quả duy trì trật tự đô thị trên địa bàn không chỉ nhằm xử lý những tồn tại trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng cơ chế quản lý bền vững, thực chất và lâu dài, đồng thời thể hiện quyết tâm của Công an Thành phố trong việc lập lại trật tự đô thị, bảo đảm kỷ cương và xây dựng diện mạo Thủ đô ngày càng “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp”./.

