Thu hồi đất triển khai Dự án metro Bến Thành-Suối Tiên đến Sân bay Long Thành

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa vừa ban hành thông báo số 1059/TN-TTTPQĐ-CNBH về chủ trương thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 98/TB-VPCP, ngày 5/3/2026 về thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp thứ bảy, Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho triển khai theo điều kiện khẩn cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, về việc triển khai dự án Kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo điều kiện thi công theo Lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có tổng chiều dài toàn tuyến 44,6km, đi qua các phường, xã Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 192,5ha (chưa bao gồm các vị trí TOD).

Trong tháng 4/2026, Trung tâm phát triển Quỹ đất chi nhánh Biên Hòa sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước tổ chức khảo sát thực địa, thu thập số liệu về đất đai, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, các trường học, cơ sở tôn giáo, các công ty, xí nghiệp, nhà máy... thuộc diện thu hồi đất làm cơ sở dự ước tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với dự án.

Tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành có hướng tuyến từ ga S0 tại Tân Vạn, vượt sông Đồng Nai và đi dọc Quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga SC của trung tâm hành chính mới, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó tuyến Metro theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa-Long Thành, dọc theo ĐT.771, cắt qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, kết nối vào nhà ga SA, đến hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Về công nghệ, là loại hình đường sắt đô thị MRT. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323,2 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025-2029.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, cho rằng nhu cầu kết nối giữa Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay.

Cảng hàng không Long Thành sẽ tiếp nhận một phần lượng khách và hàng hóa từ Tân Sơn Nhất khi đi vào hoạt động. Do đó, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng... là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất về Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết nghị thống nhất Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh./.

