Đồng Nai yêu cầu đảm bảo nhiên liệu cho dự án sân bay Long Thành

Ngày 11/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản yêu cầu ngành chức năng trong tỉnh hỗ trợ cung ứng nguyên nhiên liệu phục vụ thi công sân bay Long Thành và các công trình trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai.

Tỉnh giao Sở Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối, tổng đại lý và đại lý phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục và ổn định, đặc biệt ưu tiên nguồn dầu diesel phục vụ các nhà thầu thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc bán hạn chế số lượng gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đồng thời, Chi cục Quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong khâu lưu thông.

Cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến cung-cầu trên địa bàn, kịp thời báo cáo và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai để có phương án điều tiết phù hợp khi cần thiết, bảo đảm ổn định thị trường và tiến độ các dự án trọng điểm.

Máy móc, phương tiện chạy bằng dầu diesel thi công hệ thống giao thông nội cảng sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến thị trường, cập nhật và kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng, đồng thời chủ động triển khai các giải pháp nhằm bình ổn mặt bằng giá, bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công các dự án trên địa bàn.

Bên cạnh đó đánh giá khả năng cung ứng vật liệu từ các mỏ khoáng sản, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác và vận chuyển khoáng sản.

Đồng Nai đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đường cao tốc phía Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV) tổng hợp nhu cầu nhiên liệu phục vụ các dự án, báo cáo Sở Công Thương Đồng Nai xem xét xử lý theo quy định.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, sân bay Long Thành đang triển khai 12 gói thầu lớn là các công trình thiết yếu trong lĩnh vực hàng không như: nhà ga hành khách, giao thông nội cảng, đường cất hạ cánh. Các đơn vị huy động hàng nghìn nhân lực, máy móc tăng tốc thi công.

Tuy nhiên, hiện giá dầu diesel trên thị trường đang tăng cao và biến động liên tục. Ngoài ra, các đơn vị cung ứng, đại lý phân phối xăng dầu trong địa bàn Đồng Nai đang áp dụng biện pháp hạn chế khối lượng bán ra theo từng đợt, dẫn đến tình trạng khan hiếm dầu cục bộ.

Điều này khiến nhà thầu bị động trong việc đảm bảo nguồn nhiên liệu phục vụ máy móc, thiết bị và phương tiện thi công tại công trường, trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu.

ACV đề nghị Đồng Nai ưu tiên phân luồng và đảm bảo sản lượng cung ứng xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel cho các đơn vị thi công tại dự án sân bay Long Thành; xem xét áp dụng mức chiết khấu ưu đãi tối đa cho các nhà thầu thi công mua số lượng lớn xăng dầu phục vụ thi công dự án./.

