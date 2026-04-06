Đề xuất làm đường cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành theo yêu cầu cấp bách

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố triển khai thủ tục đầu tư đường cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo “dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay”.

Cuối tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, đề xuất và dự thảo tờ trình để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản xác định dự án Đường cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành là “dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay.”

Theo quy hoạch, đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành có điểm đầu giao với đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và ĐT.991, điểm cuối giao với ĐT.994 (đường ven biển Vũng Tàu – Bình Châu). Chiều dài tuyến khoảng 42 km, cao tốc đô thị tối thiểu 6 làn xe.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công ty cổ phần Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành – Hồ Tràm đã hoàn thành đề xuất chủ trương dự án vào giữa tháng 3/2026.

Hiện các sở ngành đang tổ chức thẩm định đề xuất chủ trương của doanh nghiệp. Tuyến đi qua địa bàn các xã, phường: Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 51.000 tỷ đồng, quy mô được đề xuất đầu tư 1 lần cho giai đoạn hoàn chỉnh gồm 7 vị trí nút giao liên thông khác mức (các nút Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và ĐT.991, QL.56, ĐT.996, ĐT.997, ĐT.998, QL.55 và ĐT.994; riêng nút ĐT.995 chưa đầu tư). Đoạn 6 km băng qua khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu bằng cầu cạn.

Theo Chương trình hành động số 03/CTrHĐ/TU ngày 14/11/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thời gian hoàn thành dự án vào năm 2027.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chương trình hành động số 03/CTrHĐ/TU là khó đáp ứng.

Do đó, việc triển khai dự án với tính chất “dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay” là rất cần thiết để rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành.

Hiện nay, các dự án quan trọng quốc gia có tính chất kết nối vùng đang khẩn trương hoàn thành (cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành năm 2026; cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thành năm 2026; vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành năm 2028).

Do vậy, việc đầu tư tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành giúp kết nối các dự án trọng điểm, đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả sân bay Long Thành là rất cần thiết và cấp bách./.

Công bố kế hoạch đầu tư tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm-sân bay Long Thành Tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm-Long Thành là một trong những nội dung trọng điểm được điều chỉnh, bổ sung trong Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.