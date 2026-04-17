HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Nhiệm vụ trọng tâm của ông Hoàng Văn Phúc là tập trung xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 2026, SEA Games 34.

Sáng ngày 17/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức lễ ký hợp đồng và công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với ông Hoàng Văn Phúc, đánh dấu quá trình chuyển giao thế hệ trên ghế chỉ đạo sau nhiều năm.

Dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam có giai đoạn thành công bền bỉ, với dấu mốc lịch sử là lần đầu góp mặt tại World Cup 2023, chức vô địch Đông Nam Á 2019 cùng 4 tấm huy chương vàng SEA Games liên tiếp vào các năm 2017, 2019, 2021 và 2023./.

