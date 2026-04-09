Vòng 18 V-League 2025/26: Đội cuối bảng PVF-CAND 'ra ngõ gặp núi' Công an Hà Nội

Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 sẽ tiếp tục với 7 cặp đấu của vòng 18 diễn ra trong 3 ngày từ 10/4 đến 12/4, trong đó các đội trong top 4 sẽ lần lượt chạm trán với những đối thủ ở nửa sau bảng xếp hạng.

Ở cặp đấu chênh lệch nhất vòng 18, đội cuối bảng PVF-CAND (12 điểm) sẽ tiếp đón "cơn cuồng phong" Công an Hà Nội (44 điểm), đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 chiến thắng kể từ đầu giải.

Ngay ở vòng đấu trước, Công an Hà Nội đã "vùi dập" đội xếp áp chót là SHB Đà Nẵng với tỷ số cách biệt 5-1. Nhìn "tình cảnh" của đối thủ trong cuộc đua trụ hạng, nhiều khả năng đội bóng của huấn luyện viên Trần Tiến Đại khó tránh khỏi kết quả tương tự ở màn tiếp đón đội đầu bảng.

Với việc Công an Hà Nội "sáng cửa" giành 3 điểm, đội nhì bảng Thể Công-Viettel (35 điểm) buộc phải có kết quả tương tự trong cuộc tiếp đón Đông Á Thanh Hóa (16 điểm, xếp thứ 11), để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

Dù vậy, trong khi đội bóng xứ Thanh thể hiện tinh thần quật khởi mạnh mẽ ở cuộc đua trụ hạng với chiến thắng 4-0 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng trước, Thể Công lại "sa lầy" ở sân Vinh khi chia điểm 1-1 với chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Nếu tiếp tục không thể giành chiến thắng trước một đối thủ trong nhóm trụ hạng, thầy trò huấn luyện viên Popov gần như sẽ phải "chuyển" mục tiêu từ vô địch thành giữ vững vị trí hạng hai chung cuộc.

Thể Công-Viettel (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch. (Ảnh: VPF)

Hạng hai chung cuộc cũng là vị trí trong tầm tay của Ninh Bình FC (31 điểm) và Hà Nội FC (27 điểm), hai đội bóng trong top 4 sẽ lần lượt đối đầu với Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (19 điểm, xếp thứ 10) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (20 điểm, xếp thứ 9) ở vòng đấu này.

Ninh Bình FC vừa có chiến thắng quan trọng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai để ngắt mạch 5 trận toàn hòa và thua, một chiến thắng củng cố niềm tin cho Hoàng Đức và các đồng đội ở giai đoạn lượt về của mùa giải.

Trong khi đó, Hà Nội FC sau chuỗi trận thăng hoa đã "hạ cánh" với thất bại tối thiểu 0-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu trước. Thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell vì vậy sẽ quyết tâm tìm lại mạch thắng ở màn tiếp đón Hà Tĩnh, trận đấu mà đại diện Thủ đô được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy.

Hải Phòng (24 điểm, xếp thứ 6) sau chiến thắng quả cảm trước Hà Nội FC ở vòng trước, sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà Lạch Tray, tiếp đón đối thủ xếp ngay trên là Công an Thành phố Hồ Chí Minh (26 điểm, xếp thứ 5). Nếu tiếp tục có 3 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (24 điểm, xếp thứ 7) sẽ tiếp tục đà "hồi sinh" với màn tiếp đón đối thủ trong nhóm trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai (15 điểm, xếp thứ 12).

Sự trở lại của nhà cầm quân Vũ Hồng Việt đang giúp Thép Xanh Nam Định "lột xác" với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và dần vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng V-League.

Góp công trong chuỗi kết quả tích cực của đội bóng thành Nam là phong độ khởi sắc của tiền đạo chủ lực Xuân Son, chân sút đã ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu trước.

Khi "trọng pháo" của V-League dần tìm lại cái duyên trước khung thành, cơ hội giành điểm của Hoàng Anh Gia Lai là tương đối thấp trong chuyến làm khách đến sân Thiên Trường.

Trận đấu còn lại của vòng 18 là trận derby miền Trung giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An (20 điểm, xếp thứ 8) và SHB Đà Nẵng (12 điểm, xếp thứ 13). Vị trí trên bảng xếp hạng cũng phản ánh đúng phong độ của hai đội, khi Sông Lam Nghệ An thắng 3/5 vòng đấu gần nhất, còn thông số tương tự của đội bóng sông Hàn chỉ là thắng 1/5 trận.

Với phong độ tích cực cùng lợi thế sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng quan trọng ở "trận cầu 6 điểm," qua đó tiến gần hơn đến việc hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay./.

Bảng xếp hạng sau vòng 17 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

Vòng 17 V-League: Hà Nội FC và Thể Công 'sa lầy,' Công an Hà Nội tạo cách biệt 9 điểm Trong khi những đối thủ cạnh tranh như Thể Công và Hà Nội FC đều mất điểm ở những chuyến làm khách, Công an Hà Nội tiếp tục duy trì phong độ "hủy diệt" để tạo cách biệt 9 điểm với nhóm bám đuổi.